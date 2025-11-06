El lamento de Everton tras la dura sanción de la ANFP: “Nos duele no contar con nuestra gente en esta etapa decisiva”

Finalmente, el Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer la sanción contra Everton por la invasión de cancha de sus hinchas en el duelo ante Universidad Católica.

La Primera Sala resolvió castigar al cuadro viñamarino con tres partidos sin público como local y otros dos encuentros de visita sin la presencia de los 1.173 hinchas identificados que estuvieron en la Galería Cerro, sector donde ocurrieron los incidentes.

De los tres duelos sin público en el Sausalito, dos se cumplirán en 2026, ya que al club solo le queda un partido como local en la temporada actual.

Ante la sanción, Everton reaccionó a través de un comunicado en sus redes sociales, lamentando profundamente lo ocurrido:

“Lamentamos profundamente que ciertas conductas individuales hayan derivado en sanciones que perjudican directamente a la Comunidad Oro y Cielo y al equipo. No contar con nuestra gente en esta etapa decisiva del campeonato representa una pérdida significativa para nuestro objetivo deportivo”, señalaron desde el club.