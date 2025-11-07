;

Un DT extranjero queda libre en el fútbol chileno y espera ofertas: “Sería un placer seguir trabajando en este país”

El entrenador uruguayo Francisco Palladino finalizó su trabajo en Unión San Felipe y ahora busca un nuevo desafío para el 2026.

Daniel Ramírez

@usanfelipe

@usanfelipe

Tras el término de la fase regular de la Primera B, los equipos que no clasificaron a la Liguilla de Ascenso ya finalizaron su temporada, uno de ellos es Unión San Felipe, que logró salvar la categoría con Francisco Palladino en la banca.

Sin embargo, el DT uruguayo no continuará en el banquillo del “Uní Uní”. Así lo reconoció que propio entrenador en diálogo con el sitio PrimeraBChile. “Nuestro contrato era hasta el término del campeonato, por lo que nuestro trabajo ha concluido. Solo tengo palabras de agradecimiento al plantel, a los funcionarios del club, al señor Camilo Rozas y especialmente a la familia Delgado, que confió en nosotros para este desafío”, señaló Palladino.

Revisa también:

ADN

Sobre la labor que hizo en Unión San Felipe, el técnico charrúa comentó: “Nuestra llegada al club se dio en una coyuntura difícil, que recién pudimos modificar en la segunda rueda del torneo. El balance general es positivo, porque asumimos un desafío importante y logramos la permanencia, algo que no era sencillo por cómo se había dado la primera parte del año”.

Por último, Francisco Palladino mostró sus ganas por seguir dirigiendo en el fútbol chileno. “Hemos tenido contacto con un par de clubes, lo que nos llena de orgullo. Este fue nuestro segundo paso por Chile y sería un enorme placer seguir trabajando en este país”, concluyó.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad