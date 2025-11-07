Un DT extranjero queda libre en el fútbol chileno y espera ofertas: “Sería un placer seguir trabajando en este país”

Tras el término de la fase regular de la Primera B, los equipos que no clasificaron a la Liguilla de Ascenso ya finalizaron su temporada, uno de ellos es Unión San Felipe, que logró salvar la categoría con Francisco Palladino en la banca.

Sin embargo, el DT uruguayo no continuará en el banquillo del “Uní Uní”. Así lo reconoció que propio entrenador en diálogo con el sitio PrimeraBChile. “Nuestro contrato era hasta el término del campeonato, por lo que nuestro trabajo ha concluido. Solo tengo palabras de agradecimiento al plantel, a los funcionarios del club, al señor Camilo Rozas y especialmente a la familia Delgado, que confió en nosotros para este desafío”, señaló Palladino.

Sobre la labor que hizo en Unión San Felipe, el técnico charrúa comentó: “Nuestra llegada al club se dio en una coyuntura difícil, que recién pudimos modificar en la segunda rueda del torneo. El balance general es positivo, porque asumimos un desafío importante y logramos la permanencia, algo que no era sencillo por cómo se había dado la primera parte del año”.

Por último, Francisco Palladino mostró sus ganas por seguir dirigiendo en el fútbol chileno. “Hemos tenido contacto con un par de clubes, lo que nos llena de orgullo. Este fue nuestro segundo paso por Chile y sería un enorme placer seguir trabajando en este país”, concluyó.