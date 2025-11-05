Sebastián Miranda no decae tras amargo debut de Chile en Mundial Sub 17: “A los chilenos nunca se nos ha dado fácil, seguiremos luchando”

Este miércoles, Chile debutó en el Mundial Sub 17 de Qatar con una dura derrota por 2-0 ante Francia. Tras el partido habló Sebastián Miranda, el DT de La Roja juvenil, quien reconoció su amargura por el resultado, pero también destacó los buenos momentos que tuvo su equipo durante el encuentro.

“Hay tristeza y frustración, porque habíamos hecho un muy buen primer tiempo donde nos paramos de igual a igual. Tuvimos personalidad y coraje. Lamentablemente, no pudimos concretar las oportunidades que nos creamos”, señaló el técnico nacional en zona mixta.

“Hicimos un esfuerzo físico muy grande, porque el rival te lleva al límite. Francia es una potencia mundial. Pero me siento muy orgulloso de mis jugadores”, agregó Miranda luego de la derrota.

Sobre los dos goles que anotó Francia mediante pelotas detenidas, el entrenador chileno comentó: “Antes del partido conversamos que uno de los puntos alto de Francia eran los balones detenidos. Vimos videos y los analizamos, pero dos faltas que fueron completamente innecesarias nos terminan costando dos goles. Lamentablemente, esos goles nos sacaron del partido”.

“Obviamente que nos vamos tristes por el debut, porque estábamos muy ilusionados, pero también muy esperanzados y conscientes de que somos capaces de pararnos frente a cualquier equipo”, añadió Sebastián Miranda.

“A los chilenos nunca se nos ha dado fácil, así que tenemos que seguir luchando y en el próximo partido estaremos de pie para buscar el triunfo”, concluyó el DT de La Roja Sub 17.

Chile jugará contra Uganda el sábado 8 y cerrará la fase de grupos ante Canadá el lunes 11, con la ilusión de avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17.