Limache con el agua al cuello y solo seis equipos completaron: el panorama del minutaje Sub 21 en el Campeonato Nacional

Con solo cuatro fechas restantes para el final del Campeonato Nacional 2025, más de la mitad de los equipos del torneo no han completado los 1.890 minutos Sub 21 obligatorios por reglamento.

De hecho, los únicos seis equipos que ya saldaron su deuda son Unión Española, O’Higgins, Universidad Católica, Deportes La Serena, Everton y Palestino. Los hispanos y el “Capo de Provincia” son los que mayor minutaje suman, con 2.340 y 2.329, respectivamente.

Por el contrario, Deportes Limache es el club más complicado de todos, con 1.548 minutos completados, lo que obliga a los “Tomateros” a promediar 85 minutos en los últimos cuatro partidos para cumplir.

Tal es el grado de complejidad, que de no contar con algún juvenil en al menos 14 minutos de los 360 que restan, no alcanzarán la cuota y deberán ser sancionados con la resta de tres puntos y una multa de 500 UF, situación que podría llevarlos al descenso, considerando su delicada posición en la tabla.

En el caso de la Universidad de Chile, es el club que aún no ha completado la regla que más cerca está de hacerlo. De hecho, solo con la participación de Jhon Cortés y Franco Mancilla en el Mundial Sub 17 con La Roja, prácticamente finiquitará la situación.

Si bien la Copa del Mundo juvenil también ayudará a Colo Colo, el “Cacique” deberá sumar de todas formas en cancha. Con una deuda de 205 minutos, deberá promediar al menos 51 por partido para no ser sancionado.