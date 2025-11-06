;

Limache con el agua al cuello y solo seis equipos completaron: el panorama del minutaje Sub 21 en el Campeonato Nacional

El conjunto “tomatero” deberá promediar 85 minutos en los últimos cuatro partidos para no ser sancionado.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Con solo cuatro fechas restantes para el final del Campeonato Nacional 2025, más de la mitad de los equipos del torneo no han completado los 1.890 minutos Sub 21 obligatorios por reglamento.

De hecho, los únicos seis equipos que ya saldaron su deuda son Unión Española, O’Higgins, Universidad Católica, Deportes La Serena, Everton y Palestino. Los hispanos y el “Capo de Provincia” son los que mayor minutaje suman, con 2.340 y 2.329, respectivamente.

Por el contrario, Deportes Limache es el club más complicado de todos, con 1.548 minutos completados, lo que obliga a los “Tomateros” a promediar 85 minutos en los últimos cuatro partidos para cumplir.

Revisa también:

ADN

Tal es el grado de complejidad, que de no contar con algún juvenil en al menos 14 minutos de los 360 que restan, no alcanzarán la cuota y deberán ser sancionados con la resta de tres puntos y una multa de 500 UF, situación que podría llevarlos al descenso, considerando su delicada posición en la tabla.

En el caso de la Universidad de Chile, es el club que aún no ha completado la regla que más cerca está de hacerlo. De hecho, solo con la participación de Jhon Cortés y Franco Mancilla en el Mundial Sub 17 con La Roja, prácticamente finiquitará la situación.

Si bien la Copa del Mundo juvenil también ayudará a Colo Colo, el “Cacique” deberá sumar de todas formas en cancha. Con una deuda de 205 minutos, deberá promediar al menos 51 por partido para no ser sancionado.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad