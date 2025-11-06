;

VIDEOS. “Sos un botón, te voy a ir a buscar a tu casa”: la escandalosa pelea entre un DT y el árbitro en la final de Copa Argentina

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia, tuvo un momento de furia contra el juez Nicolás Ramírez.

Javier Catalán

“Sos un botón, te voy a ir a buscar a tu casa”: la escandalosa pelea entre un DT y el árbitro en la final de Copa Argentina

Un tremendo escándalo fue el que se vivió en la final de la Copa Argentina, donde Independiente Rivadavia se consagró en los penales ante Argentinos Juniors tras empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

Cuando transcurrían 75 minutos, un jugador del “Bicho” de La Paternal se apuró para tomar un balón que se había ido por el lateral y así reanudar el juego, pero en su corrida chocó con el entrenador del cuadro mendocino, Alfredo Berti, lo que generó una gran trifulca.

Todo este tumulto terminó con el DT expulsado, lo que desató un ataque de furia en él, ya que se sentía perjudicado por el arbitraje de Nicolás Ramírez. Cabe mencionar que a la “Lepra” ya le habían expulsado a un futbolista en el primer tiempo, y en los descuentos le mostraron la roja a otro.

Con la expulsión ya decretada, Berti se encaró directamente con el árbitro y, sin pelos en la lengua, le dijo: “Sos un botón. Te cagaría a trompadas, no tienes vergüenza, maleducado de mierda. Hijo de mil putas, te voy a ir a buscar a tu casa, la concha de tu madre”, para luego ser retirado por sus propios jugadores.

Otra situación insólita en los penales

Tras empatar el encuentro a los 97 minutos, Argentinos Juniors llegaba con la moral por todo lo alto a la tanda desde los 12 pasos, pero finalmente cayó con una actuación para el olvido de su delantero centro.

Con todos los penales convertidos hasta ese momento, Tomás Molina se hizo cargo del cuarto lanzamiento y, en primera instancia, el arquero Gonzalo Marinelli lo contuvo, pero la ejecución tuvo que repetirse por adelantamiento. Lo que nadie esperaba era que, en la revancha, nuevamente el guardameta atajara el remate, dejando el triunfo en los pies de Sebastián Villa, quien no falló.

Una vez terminada la final, se vio a Molina totalmente afectado por la situación, buscando a su familia en la tribuna, completamente envuelto en lágrimas.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad