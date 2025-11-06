“Sos un botón, te voy a ir a buscar a tu casa”: la escandalosa pelea entre un DT y el árbitro en la final de Copa Argentina

Un tremendo escándalo fue el que se vivió en la final de la Copa Argentina, donde Independiente Rivadavia se consagró en los penales ante Argentinos Juniors tras empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

Cuando transcurrían 75 minutos, un jugador del “Bicho” de La Paternal se apuró para tomar un balón que se había ido por el lateral y así reanudar el juego, pero en su corrida chocó con el entrenador del cuadro mendocino, Alfredo Berti, lo que generó una gran trifulca.

Todo este tumulto terminó con el DT expulsado, lo que desató un ataque de furia en él, ya que se sentía perjudicado por el arbitraje de Nicolás Ramírez. Cabe mencionar que a la “Lepra” ya le habían expulsado a un futbolista en el primer tiempo, y en los descuentos le mostraron la roja a otro.

Con la expulsión ya decretada, Berti se encaró directamente con el árbitro y, sin pelos en la lengua, le dijo: “Sos un botón. Te cagaría a trompadas, no tienes vergüenza, maleducado de mierda. Hijo de mil putas, te voy a ir a buscar a tu casa, la concha de tu madre”, para luego ser retirado por sus propios jugadores.

Otra situación insólita en los penales

Tras empatar el encuentro a los 97 minutos, Argentinos Juniors llegaba con la moral por todo lo alto a la tanda desde los 12 pasos, pero finalmente cayó con una actuación para el olvido de su delantero centro.

Con todos los penales convertidos hasta ese momento, Tomás Molina se hizo cargo del cuarto lanzamiento y, en primera instancia, el arquero Gonzalo Marinelli lo contuvo, pero la ejecución tuvo que repetirse por adelantamiento. Lo que nadie esperaba era que, en la revancha, nuevamente el guardameta atajara el remate, dejando el triunfo en los pies de Sebastián Villa, quien no falló.

Una vez terminada la final, se vio a Molina totalmente afectado por la situación, buscando a su familia en la tribuna, completamente envuelto en lágrimas.