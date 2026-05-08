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Mascarillas obligatorias en Chile: estos son los lugares en que se exige usarla por alerta sanitaria

La medida estará vigente durante los meses más fríos y lluviosos del año. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Mascarillas obligatorias en Chile: estos son los lugares en que se exige usarla por alerta sanitaria

Mascarillas obligatorias en Chile: estos son los lugares en que se exige usarla por alerta sanitaria / Getty Images

El Ministerio de Salud (Minsal) reactivó el uso obligatorio de mascarillas en diversos espacios asistenciales del país, en medio del incremento de virus respiratorios asociado a la temporada de invierno.

La medida forma parte de la Campaña de Invierno 2026 y se enmarca en la alerta sanitaria vigente desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto, periodo donde históricamente aumentan las enfermedades virales de alta circulación.

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De hecho, la autoridad sanitaria dispuso lugares específicos en los que es obligatorio el uso de mascarillas.

¿En qué lugares es obligatorio usar mascarilla?

Según lo dispuesto por la autoridad sanitaria, la mascarilla deberá utilizarse de forma obligatoria en todos los servicios de urgencia públicos y privados, incluyendo hospitales, clínicas y cualquier establecimiento que cuente con atención de emergencia.

La exigencia también se extiende a las unidades de diálisis y oncohematología, tanto para pacientes como para trabajadores de la salud y cualquier persona que permanezca en esos espacios.

Desde el Minsal precisaron que la obligación incluye a profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y estudiantes en práctica que desarrollen funciones en recintos asistenciales.

En cuanto a los elementos permitidos, la autoridad indicó que podrán utilizarse mascarillas médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues. Asimismo, estarán autorizados respiradores de alta eficiencia como N95, KN95 y equivalentes.

La alerta sanitaria también entrega facultades especiales al sistema de salud para reforzar la respuesta frente al escenario epidemiológico actual, incluyendo contratación extraordinaria de personal, compra directa de insumos y fortalecimiento de equipamiento hospitalario. El objetivo de la medida es reducir contagios y evitar una mayor presión sobre la red asistencial durante los meses más complejos del invierno.

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