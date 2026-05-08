¿Sigue la dupla Correa-Romero? La señal de Ortiz antes del duelo de Colo Colo contra Deportes Concepción

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló en la antesala del duelo de este sábado frente a Deportes Concepción en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

En diálogo con los canales oficiales del cuadro albo, el estratega argentino se mostró cauto al referirse a su buen registro ante el cuadro lila, al que ya derrotó en dos ocasiones este año, y aseguró que “todos los partidos son diferentes”.

“Sabemos que Concepción en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba”, agregó el DT.

Sobre la preparación del equipo, el entrenador del ‘Cacique’ sostuvo que “si bien fue una semana corta y nos tocó una preparación diferente, nos preparamos también para afrontar dos fechas de esta competencia. Estamos con toda la ilusión de poder hacer un buen partido el día de mañana y poder ir a Coquimbo también a realizar un buen partido”.

Además, Ortiz dejó entrever que repetiría la dupla conformada por Javier Correa y Maximiliano Romero en la delantera. “Creo que todos están en un buen momento, no solamente Javi, y hay que saber aprovecharlo. Son delanteros que viven del gol y hoy pasan un buen momento, ojalá que lo sigan aprovechando", afirmó.

Por último, el técnico de Colo Colo valoró la jornada doble que se vivirá en el Estadio Monumental, donde el equipo femenino del “Cacique” enfrentará a Deportes Recoleta como antesala del duelo del plantel masculino. “Es buenísimo que la gente pueda disfrutar del equipo femenino y de nosotros luego. Va a ser una jornada en la que ojalá se pueda dar una alegría para todos”, concluyó.