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Inflación en Chile presiona al Banco Central: experto advierte créditos más caros y menor empleo

Tras el IPC de abril, economistas advierten que el alza de combustibles podría frenar la baja de tasas y encarecer el crédito.

Juan Castillo

Inflación en Chile presiona al Banco Central: experto advierte créditos más caros y menor empleo

El alza de la inflación en Chile durante abril volvió a instalar preocupación por sus efectos en el bolsillo, el empleo y el acceso al crédito.

El IPC del mes estuvo fuertemente presionado por combustibles, en medio de un escenario externo marcado por el precio de la energía.

El ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad de Santiago, Fernando Quezada Aldunce, advirtió que el país enfrenta un cuadro de menor dinamismo.

Según explicó, “el crecimiento económico se ha visto reducido principalmente por la desaceleración de la actividad, el aumento del desempleo y la inflación importada producto del alza en los combustibles”.

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De acuerdo con el economista, el escenario llevó al Fondo Monetario Internacional a ajustar sus proyecciones de crecimiento para Chile desde 2,4% a 2,2%. Aunque el Gobierno ha impulsado medidas como el destrabe de proyectos de inversión y el plan de reconstrucción, el especialista sostuvo que aún persisten riesgos que mantienen un escenario de bajo crecimiento.

Uno de los principales factores será la evolución del precio de la energía. “La inflación podría continuar al alza, dependiendo principalmente de la evolución de los precios de la energía”, señaló Quezada, apuntando al conflicto en Medio Oriente como un elemento clave para el valor del crudo.

El experto explicó que, si los combustibles siguen subiendo, el impacto no se limitaría al transporte. También podría trasladarse a costos de producción, logística y precios finales de distintos bienes y servicios. En cambio, una baja sostenida del petróleo podría aliviar el precio de los combustibles y reducir presiones sobre el dólar.

El efecto también podría llegar a la política monetaria. Según Quezada, si la inflación se mantiene cerca del 4% anual, el Banco Central podría verse obligado a frenar o postergar nuevas bajas de tasas.

Esto tendría un impacto directo en la economía real. Los créditos de consumo, hipotecarios y tarjetas podrían seguir caros, mientras que un crecimiento proyectado de solo 2,2% limitaría la creación de empleo y las mejoras salariales.

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