Esta tarde volvimos a tener un tradicional jueves de Europa League, que ya completa cuatro jornadas de la fase de liga, con un chileno dominando la punta.

En la primera tanda de partidos, el FC Midtjylland de Darío Osorio se impuso por 3-1 al Celtic, resultado que les permite mantenerse como únicos punteros del certamen, con pleno de victorias y 12 puntos.

Franculino Djú is very clever!!!



Europa League | 🇪🇺 Midtjylland 3-0 Celticpic.twitter.com/XkzO6XaeB7 — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 6, 2025

Más tarde, el Real Betis le daría una mano al equipo del extremo formado en Universidad de Chile, tumbando al Olympique de Lyon por 2-0, uno de los cuadros que podría haber alcanzado a los daneses de haber triunfado.

El conjunto del “Ingeniero” ganó gracias a los goles de Ez Abde (29′) y Antony (35′), sumando así 8 puntos y quedando a uno de la zona de clasificación directa a octavos de final.

O GOLAÇO absurdo do Antony!!!!



Voando nesse começo de temporada e, pra mim, já merece uma vaga na seleção pic.twitter.com/KiMDbBoqjX — VULGÃOᶜˢᵃ 🏳️‍🌈 (@VULGAOTT) November 6, 2025

El otro chileno que vio acción este jueves fue Niklas Castro, quien fue suplente e ingresó en el minuto 61 del empate sin goles entre SK Brann y Bologna en Italia. El club noruego en el que milita el exseleccionado nacional acumula 7 unidades y ocupa el decimoprimer lugar de la tabla.