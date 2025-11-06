;

VIDEO. Midtjylland puntero en solitario con ayuda del Real Betis: así les fue a los chilenos este jueves en la Europa League

El equipo de Darío Osorio cuenta con puntaje perfecto, mientras que el “Ingeniero” comienza a recuperar puestos en la tabla.

Javier Catalán

Esta tarde volvimos a tener un tradicional jueves de Europa League, que ya completa cuatro jornadas de la fase de liga, con un chileno dominando la punta.

En la primera tanda de partidos, el FC Midtjylland de Darío Osorio se impuso por 3-1 al Celtic, resultado que les permite mantenerse como únicos punteros del certamen, con pleno de victorias y 12 puntos.

Más tarde, el Real Betis le daría una mano al equipo del extremo formado en Universidad de Chile, tumbando al Olympique de Lyon por 2-0, uno de los cuadros que podría haber alcanzado a los daneses de haber triunfado.

El conjunto del “Ingeniero” ganó gracias a los goles de Ez Abde (29′) y Antony (35′), sumando así 8 puntos y quedando a uno de la zona de clasificación directa a octavos de final.

El otro chileno que vio acción este jueves fue Niklas Castro, quien fue suplente e ingresó en el minuto 61 del empate sin goles entre SK Brann y Bologna en Italia. El club noruego en el que milita el exseleccionado nacional acumula 7 unidades y ocupa el decimoprimer lugar de la tabla.

