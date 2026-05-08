Subsidio de Gas 2026 en Chile: ¿Cuándo llega y cómo consultar con RUT si cumples el “requisito clave” para recibirlo? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Uno de los beneficios de mayor peso para este invierno será el Subsidio de Gas Licuado en Chile. Según lo que se conoce hasta ahora, la entrega comenzarían en algún punto del mes de junio.

La medida forma parte del plan “Chile Sale Adelante” y, en cifras, contempla una inversión total de US$ 225 millones, con proyección de beneficiar a cerca de 7,5 millones de personas en todo el país.

El Gobierno reconoció que inicialmente pensaba entregar el subsidio a través de los municipios, pero finalmente se optaría por una transferencia directa a quienes corresponda.

El apoyo equivaldría al valor de un cilindro de gas licuado de 15 kilos y se entregaría mediante un voucher electrónico.

Bono Gas 2026: el requisito clave ligado al Registro Social de Hogares

Según el sitio ofical del Plan (disponible aquí), el requisito central tiene directa relación con el Registro Social de Hogares. En detalle, la medida apunta al 80% más vulnerable del RSH.

Desde ya se puede consultar con RUT si se califica al subsidio. Para esto hay que ingresar a la plataforma del Registro (pinchando acá), hacer clic en “Ir a mi registro” e iniciar sesión con el número de RUT y ClaveÚnica.

Una vez dentro el sistema muestra los tramos de vulnerabilidad socieconómica y en cuál se encuentra el hogar en cuestión.

El texto también precisa que, ante cualquier error en la información o necesidad de entregar documentos, el usuario debe acudir al municipio respectivo para realizar la rectificación.