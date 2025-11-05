;

VIDEOS. Tropieza el Barcelona, golea el Manchester City y el Inter de Milán trepa a la cima: así se jugó la Champions League este 5 de noviembre

Los italianos se sumaron a Arsenal y Bayern Múnich como los únicos con puntaje perfecto en la competencia.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Terminó la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, y la clasificación ya comienza a tomar forma, dejando entrever cómo podría definirse esta ronda del torneo.

En el partido más destacado de la fecha, el Manchester City recibió al Borussia Dortmund en Inglaterra y se impuso por 4-1, acercándose a los primeros lugares de la tabla.

Revisa también:

ADN

Los goles de los “ciudadanos” fueron obra de Erling Haaland, quien sigue con más tantos que partidos jugados en la competencia, Ryan Cherki, y un doblete de Phil Foden. Para los visitantes descontó Waldemar Anton.

La sorpresa del día la dio el Brujas, que empató 3-3 ante el FC Barcelona en Bélgica. Los locales estuvieron en ventaja en tres ocasiones, pero no lograron mantener el resultado.

Para el conjunto belga marcaron Nicolo Tresoldi y Carlos Borges, este último por duplicado, mientras que para los “culés” anotaron Ferran Torres, Lamine Yamal y un autogol de Christos Tzolis.

En otro resultado destacado, el Inter de Milán sufrió para superar al Kairat Almaty por 2-1, un resultado que le permite sumarse a Arsenal y Bayern Múnich como los tres equipos que mantienen puntaje perfecto.

Los resultados de la Champions League hoy miércoles 5 de noviembre

  • Pafos 1-0 Villarreal
  • Qarabag 2-2 Chelsea
  • Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
  • Club Brujas 3-3 FC Barcelona
  • Newcastle 2-0 Athletic de Bilbao
  • Ajax 0-3 Galatasaray
  • Benfica 0-1 Bayer Leverkusen
  • Inter de Milán 2-1 Kairat Almaty
  • Olympique de Marsella 1-0 Atalanta

¿Cómo quedó la tabla?

  1. Bayern Múnich – 12 pts.
  2. Arsenal – 12 pts.
  3. Inter de Milán – 12 pts.
  4. Manchester City - 10 pts.
  5. Paris Saint Germain - 9 pts.
  6. Newcastle - 9 pts.
  7. Real Madrid - 9 pts.
  8. Liverpool - 9 pts.
  9. Galatasaray - 9 pts.
  10. Tottenham - 8 pts.
  11. FC Barcelona - 7 pts.
  12. Chelsea - 7 pts.
  13. Borussia Dortmund - 7 pts.
  14. Sporting Lisboa - 7 pts.
  15. Qarabag - 7 pts.
  16. Atalanta - 7 pts.
  17. Atlético de Madrid - 6 pts.
  18. PSV - 5 pts.
  19. Monaco - 5 pts.
  20. Pafos - 5 pts.
  21. Bayer Leverkusen - 5 pts.
  22. Brujas - 4 pts.
  23. Frankfurt - 4 pts.
  24. Napoli - 4 pts.
  25. Marsella - 3 pts.
  26. Juventus - 3 pts.
  27. Athletic Bilbao - 3 pts.
  28. Union Saint-Gilloise - 3 pts.
  29. Bodo Glimt - 2 pts.
  30. Slavia Praga - 2 pts.
  31. Olympiacos - 2 pts.
  32. Villareal - 1 pts.
  33. Cophenaguen - 1 pts.
  34. Kairat - 1 pts.
  35. Benfica - 0 pts.
  36. Ajax - 0 pts.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad