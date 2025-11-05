VIDEOS. Tropieza el Barcelona, golea el Manchester City y el Inter de Milán trepa a la cima: así se jugó la Champions League este 5 de noviembre
Los italianos se sumaron a Arsenal y Bayern Múnich como los únicos con puntaje perfecto en la competencia.
Terminó la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, y la clasificación ya comienza a tomar forma, dejando entrever cómo podría definirse esta ronda del torneo.
En el partido más destacado de la fecha, el Manchester City recibió al Borussia Dortmund en Inglaterra y se impuso por 4-1, acercándose a los primeros lugares de la tabla.
Los goles de los “ciudadanos” fueron obra de Erling Haaland, quien sigue con más tantos que partidos jugados en la competencia, Ryan Cherki, y un doblete de Phil Foden. Para los visitantes descontó Waldemar Anton.
La sorpresa del día la dio el Brujas, que empató 3-3 ante el FC Barcelona en Bélgica. Los locales estuvieron en ventaja en tres ocasiones, pero no lograron mantener el resultado.
Para el conjunto belga marcaron Nicolo Tresoldi y Carlos Borges, este último por duplicado, mientras que para los “culés” anotaron Ferran Torres, Lamine Yamal y un autogol de Christos Tzolis.
En otro resultado destacado, el Inter de Milán sufrió para superar al Kairat Almaty por 2-1, un resultado que le permite sumarse a Arsenal y Bayern Múnich como los tres equipos que mantienen puntaje perfecto.
Los resultados de la Champions League hoy miércoles 5 de noviembre
- Pafos 1-0 Villarreal
- Qarabag 2-2 Chelsea
- Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
- Club Brujas 3-3 FC Barcelona
- Newcastle 2-0 Athletic de Bilbao
- Ajax 0-3 Galatasaray
- Benfica 0-1 Bayer Leverkusen
- Inter de Milán 2-1 Kairat Almaty
- Olympique de Marsella 1-0 Atalanta
¿Cómo quedó la tabla?
- Bayern Múnich – 12 pts.
- Arsenal – 12 pts.
- Inter de Milán – 12 pts.
- Manchester City - 10 pts.
- Paris Saint Germain - 9 pts.
- Newcastle - 9 pts.
- Real Madrid - 9 pts.
- Liverpool - 9 pts.
- Galatasaray - 9 pts.
- Tottenham - 8 pts.
- FC Barcelona - 7 pts.
- Chelsea - 7 pts.
- Borussia Dortmund - 7 pts.
- Sporting Lisboa - 7 pts.
- Qarabag - 7 pts.
- Atalanta - 7 pts.
- Atlético de Madrid - 6 pts.
- PSV - 5 pts.
- Monaco - 5 pts.
- Pafos - 5 pts.
- Bayer Leverkusen - 5 pts.
- Brujas - 4 pts.
- Frankfurt - 4 pts.
- Napoli - 4 pts.
- Marsella - 3 pts.
- Juventus - 3 pts.
- Athletic Bilbao - 3 pts.
- Union Saint-Gilloise - 3 pts.
- Bodo Glimt - 2 pts.
- Slavia Praga - 2 pts.
- Olympiacos - 2 pts.
- Villareal - 1 pts.
- Cophenaguen - 1 pts.
- Kairat - 1 pts.
- Benfica - 0 pts.
- Ajax - 0 pts.
