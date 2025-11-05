Terminó la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, y la clasificación ya comienza a tomar forma, dejando entrever cómo podría definirse esta ronda del torneo.

En el partido más destacado de la fecha, el Manchester City recibió al Borussia Dortmund en Inglaterra y se impuso por 4-1, acercándose a los primeros lugares de la tabla.

Los goles de los “ciudadanos” fueron obra de Erling Haaland, quien sigue con más tantos que partidos jugados en la competencia, Ryan Cherki, y un doblete de Phil Foden. Para los visitantes descontó Waldemar Anton.

La sorpresa del día la dio el Brujas, que empató 3-3 ante el FC Barcelona en Bélgica. Los locales estuvieron en ventaja en tres ocasiones, pero no lograron mantener el resultado.

Para el conjunto belga marcaron Nicolo Tresoldi y Carlos Borges, este último por duplicado, mientras que para los “culés” anotaron Ferran Torres, Lamine Yamal y un autogol de Christos Tzolis.

En otro resultado destacado, el Inter de Milán sufrió para superar al Kairat Almaty por 2-1, un resultado que le permite sumarse a Arsenal y Bayern Múnich como los tres equipos que mantienen puntaje perfecto.

Los resultados de la Champions League hoy miércoles 5 de noviembre

Pafos 1-0 Villarreal

Qarabag 2-2 Chelsea

Manchester City 4-1 Borussia Dortmund

Club Brujas 3-3 FC Barcelona

Newcastle 2-0 Athletic de Bilbao

Ajax 0-3 Galatasaray

Benfica 0-1 Bayer Leverkusen

Inter de Milán 2-1 Kairat Almaty

Olympique de Marsella 1-0 Atalanta

¿Cómo quedó la tabla?