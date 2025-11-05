Una patada alevosa que termina en autogol: el surrealista tanto en el duelo entre la UC y Coquimbo Unido por los playoffs del fútbol femenino / Instagram @cruzadasoficial

El pasado fin de semana comenzaron los cuartos de final por el título del Campeonato Nacional Femenino.

Mientras Colo Colo aplastó 5-0 a Palestino y la U de Chile apenas rescató un empate 1-1 de visita ante Huachipato, la UC y Coquimbo Unido animaron un intenso juego que terminó igualado 3-3.

En el Claro Arena, las cruzadas comenzaron ganando, llegando a estar 2-1, pero finalmente debieron extremar recursos contra el elenco pirata, alcanzando el empate con el tanto en los descuentos de Ámbar Figueroa.

Sin embargo, el juego quedó marcado por el segundo tanto de la UC, cuando menos surrealista.

Todo pues, al minuto 51, Agustina Heyermann enfiló en busca del arco de Coquimbo Unido cuando recibió una patada alevosa.

En ese momento, cuando se iba a cobrar la falta, la pelota siguió su camino, con tal mala fortuna que, cuando la arquera visitante fue a despejar al segundo posterior, el balón rebotó en Ivette Campos, que terminó anotando un autogol insólito.