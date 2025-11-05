;

VIDEOS. Manchester City golea a Borussia Dortmund y extiende su invicto en la Champions League

El equipo de Pep Guardiola hizo valer su localía y le propinó al cuadro alemán su primera derrota en el certamen.

Manchester City sigue a paso firme en la Champions League 2025-26. Este miércoles, el equipo de Pep Guardiola extendió su invicto en el torneo y derrotó 4-1 a Borussia Dortmund por la cuarta fecha de la fase de liga en el Etihad Stadium.

El marcador se abrió rápidamente gracias a Phil Foden (22′). En una gran acción individual, el volante inglés recibió el balón afuera del área y sacó un remate rasante que se volvió inalcanzable para el portero Gregor Kobel, decretando así el 1-0.

Apenas siete minutos más tarde, los “Citizens” ampliaron su ventaja a través de Erling Haaland (29′). El goleador noruego conectó un centro de Jérémy Doku cerca del punto penal y definió con potencia para poner el 2-0.

La tercera cifra de los locales llegó en el complemento, nuevamente por medio de Phil Foden (57’), quien firmó su doblete con otra gran definición en la entrada del área rival.

Posteriormente, llegaría el descuento de la visita, obra de Waldemar Anton (72′), quien puso la cuota de esperanza para el cuadro alemán. Sin embargo, el francés Rayan Cherki (90+1′) apareció en los descuentos del compromiso y se encargó de sentenciar el 4-1 definitivo en el Etihad Stadium.

Con este resultado, Manchester City se ubicó en el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos, a solo dos de los líderes Bayern Múnich, Arsenal e Inter Milán, que suman 12. En tanto, Borussia Dortmund perdió su invicto y se mantuvo undécimo con 7 unidades.

El próximo desafío del equipo de Guardiola en la fase de liga de la Champions League será contra Bayer Leverkusen, el martes 25 de noviembre en Inglaterra. Ese mismo día, los dirigidos por Niko Kovač recibirán a Villarreal en el Signal Iduna Park.

Revisa los goles del triunfo de Manchester City ante Borussia Dortmund

