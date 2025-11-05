El mensaje del capitán de La Roja tras caer ante Francia en el Mundial Sub 17: “Este grupo está para grandes cosas”

La Roja cayó ante Francia en su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar, pese a mostrar un buen nivel de fútbol, sobre todo en el primer tiempo del cotejo.

Bruno Torres, capitán de la selección chilena, analizó el encuentro en zona mixta, donde se refirió al dominio que tuvieron sobre los galos y a cómo no supieron aprovecharlo.

“Fueron 50 o 60 minutos muy buenos, hasta que llegó el gol de Francia. En este nivel los partidos se definen por detalles, ya sea para ganar o perder, como fue el caso”, dijo el defensor formado en la cantera de Colo Colo.

“Pero ya está, hay que sacar aprendizajes y aprender a finalizar de mejor manera las situaciones que nos generamos. El sábado estaremos con todo nuevamente”, continuó.

Sobre el siguiente duelo del Grupo K, en el que deberán enfrentar a Uganda este sábado, Bruno Torres sentenció que “terminamos de buena manera, el equipo hizo un esfuerzo enorme. Estamos preparados para competir contra cualquier rival. Sabemos que Uganda destaca por el físico de sus jugadores, pero este grupo está para grandes cosas y para competir contra quien sea”.