FMI respalda plan de reconstrucción del Gobierno, pero advierte riesgos por deuda y rebajas tributarias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó los objetivos centrales del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, orientado a elevar el crecimiento, facilitar la inversión privada y fortalecer las cuentas fiscales.

Sin embargo, el organismo también advirtió riesgos relevantes para Chile en medio de un escenario externo más complejo.

De acuerdo con el análisis, la economía chilena mantiene resiliencia gracias a la credibilidad de sus instituciones, pero enfrenta amenazas por el alza del petróleo, las condiciones financieras globales y una eventual prolongación del conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, el FMI proyecta un crecimiento de 2,2% en 2026 y 2,5% en 2027 .

Las alertas del FMI sobre impuestos, deuda y gasto público

El organismo valoró medidas como la simplificación de trámites, la reducción de costos laborales y la rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas desde 27% a 23%. Aun así, advirtió que esos cambios deben equilibrarse con la necesidad de cuidar el espacio fiscal.

En ese punto, el informe plantea que “recortes generalizados del gasto público destinados a compensar la pérdida de ingresos por reducciones tributarias podrían limitar el espacio para el gasto que favorece la productividad”, como el cuidado infantil y otras políticas con impacto de largo plazo.

La advertencia más directa apunta a la deuda. Según el FMI, el déficit global llegaría a cerca de 2,5% del PIB en 2026. Además, para cumplir la meta de una posición estructural equilibrada hacia 2030 y mantener la deuda bajo el 45% del PIB, Chile requeriría esfuerzos fiscales acumulados de entre 2 y 3 puntos del producto.

“Sin dichos esfuerzos, el personal técnico del FMI proyecta que la razón deuda pública/PIB superaría el 45 por ciento en 2028”, señala el documento. Por eso, el organismo recomendó compensar cualquier brecha adicional con medidas equivalentes de ingresos o recortes de gasto.

El FMI también puso atención al impacto del petróleo en los precios. Según el reporte, la inflación podría superar temporalmente la meta durante 2026 y comienzos de 2027, por lo que el Banco Central debería estar preparado para endurecer la política monetaria si aparecen efectos de segunda ronda.

Finalmente, el organismo llamó a mantener proyecciones prudentes y reforzar la eficiencia del gasto público, especialmente en áreas como salud, educación terciaria, programas sociales y PGU.