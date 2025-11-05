;

Decretan prisión preventiva para imputado por femicidio y homicidio en Puerto Montt

La Fiscalía presentó pericias, testimonios y registros que acreditan la participación del acusado. Se fijó un plazo de 120 días para investigar.

Un hombre quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por su presunta participación en un femicidio y un homicidio ocurridos el pasado domingo en el sector La Vara, en Puerto Montt, región de Los Lagos.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso una serie de antecedentes que vinculan al imputado con los hechos, entre ellos pericias balísticas, declaraciones de testigos, registros de audio y evidencia levantada en el sitio del suceso.

El fiscal Mario de la Fuente explicó que “el Ministerio Público expuso los antecedentes, que dicen relación con prueba testimonial de diversos testigos, las evidencias que fueron halladas y levantadas en el lugar de los hechos”

“Asimismo, el resultado de las pericias balísticas. Se expuso unos registros de audio de unos llamados al nivel 133, pudiendo acreditarse efectivamente la participación del imputado en estos hechos”, explicó el magistrado.

El tribunal de garantía de Puerto Montt acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, fijando un plazo de 120 días para la investigación.

