Femicidio frustrado en Quinta Normal: mujer fue agredida con un arma blanca por su expareja en plena calle

Desde la Fiscalía señalaron que el agresor “viene siguiendo desde Colombia” a la víctima, luego de que ésta huyera tras sufrir un ataque por esta misma persona.

La Fiscalía se encuentra investigando un femicidio frustrado en la comuna de Quinta Normal, región Metropolitana, donde una mujer fue atacada con un arma blanca por su expareja.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió este domingo a eso de las 15:00 horas en la intersección de calles Ayuntamiento con Hoevel.

En dicho lugar, el atacante tomó por la espalda a la víctima de 34 años y la apuñaló en reiteradas ocasiones, dejándola con lesiones en la cara y cuello.

“El imputado la viene siguiendo desde Colombia”

La mujer fue trasladada al Hospital Félix Bulnes, donde permanece fuera de riesgo vital. En tanto, Carabineros detuvo a su expareja, luego de que los vecinos lo acorralaran.

El fiscal Felipe Olivari dejó al descubierto un caso de violencia: “La víctima declara que vivían en Colombia, y en julio de este año sufrió una agresión (...) por parte de esta misma persona”.

“Ella realizó la denuncia y como no lo detuvieron, termina huyendo a Chile. Ingresa por un paso irregular y se traslada a Santiago. Y el imputado la viene siguiendo desde Colombia”, añadió.

  • ¿Has sufrido una situación de violencia o conoces a alguien? El Ministerio de la Mujer tiene a disposición el fono *1455, atendido por especialistas en violencia, que entrega orientación a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o psicológico. Revisa más información en este link.

