Corte confirma millonaria multa contra reconocida clínica por exigir pagaré a paciente que ingresaba en riesgo vital

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa de 700 UTM (más de $48 millones) contra la Clínica Indisa por exigir un pagaré a un paciente que ingresó con insuficiencia cardíaca descompensada y edema pulmonar agudo, pese a encontrarse en riesgo vital.

El fallo ratificó la sanción impuesta por la Superintendencia de Salud, que consideró que la clínica vulneró la Ley de Urgencia, la cual prohíbe solicitar documentos o dinero como condición para atender emergencias.

“Se exigió la firma de un pagaré (…) a pesar de la existencia de riesgo vital, conducta que se encuentra expresamente prohibida”, señala la resolución.

“ Ningún recinto puede negar la atención a una urgencia vital”

La clínica alegó desproporcionalidad en la multa y que la urgencia no había sido certificada, pero la Corte rechazó su reclamo y destacó su reincidencia en este tipo de prácticas.

“Es prístina la gravedad de la conducta (…) la propia reclamante está reconociendo su carácter de reincidente”, indica el fallo.

La Ley de Urgencia recuerda que “ningún hospital o clínica puede negar la atención a una urgencia vital ni exigir un pagaré o dinero en garantía mientras dure tal condición”.