La comunidad de Malloa, en la región de O’Higgins, se encuentra en alerta por la desaparición de Luz Espinoza Galaz, una mujer de 55 años y madre de tres hijos, cuyo rastro se perdió el viernes 31 de octubre.

La alarma se encendió el domingo 2 de noviembre, cuando compañeros de trabajo fueron a buscarla a su domicilio y no obtuvieron respuesta.

Su hijo, Fabián Cáceres, relató que “ingresan a ver si se quedó dormida y no la encuentran. Luego me llaman, vengo y reviso el lugar y están todas sus pertenencias, no existe un desorden en la casa”.

Según los familiares, Espinoza vivía sola y no mantuvo contacto con sus hijos desde el viernes. La última persona que la vio fue una vecina, quien la observó regando sus plantas esa mañana. Desde entonces, nada se sabe de ella.

Salió sin sus pertenencias, pero con su celular

El hijo de la mujer indicó que su madre habría salido con su celular, ya que no se encontraba en el domicilio, aunque el aparato se mantiene apagado.

“Sus pertenencias, mochila y billetera no las tenía con ella. Carnet tampoco, que es algo básico y mi mamá no va a ningún lado sin sus documentos. Entonces nos empezamos a mover al tiro”, añadió su hijo Javier.

La familia, junto a vecinos y equipos de emergencia, continúa con labores de búsqueda en canales, ríos, cerros y quebradas, mientras la PDI lidera las diligencias para esclarecer las circunstancias de su desaparición.