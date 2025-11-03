;

Detienen a presunto autor de doble homicidio en Puerto Montt: se disparó al ser acorralado por Carabineros

El individuo fue hallado en Villa Artesanía y trasladado al hospital regional. Labocar y OS-9 realizan pericias por orden del Ministerio Público.

Detienen a presunto autor de doble homicidio en Puerto Montt: se disparó al ser acorralado

Detienen a presunto autor de doble homicidio en Puerto Montt: se disparó al ser acorralado

Un hombre fue detenido en Puerto Montt, región de Los Lagos, por su presunta participación en el doble homicidio de una pareja ocurrido la noche del domingo en el sector La Vara, donde ambas víctimas fueron halladas con heridas de arma blanca y de fuego.

El sospechoso, chileno, fue ubicado en el pasaje Schneider de Villa Artesanía. Al verse acorralado por Carabineros, se disparó con un arma de fuego en un intento por evitar su detención.

Fue trasladado al Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanece bajo custodia policial.

“Se autoinfirió lesiones”

El jefe de la 2ª Comisaría de Puerto Montt, mayor Robinson Sandoval, indicó que “se dio cuenta al Ministerio Público, disponiéndose la concurrencia de Labocar y OS-9 para las pericias e investigaciones del caso”.

Añadió que el sujeto “al notar la presencia policial, se autoinfirió lesiones, por lo que fue trasladado al hospital”.

La Fiscalía instruyó diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y la relación del detenido con las víctimas.

