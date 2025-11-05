;

VIDEO. Camila Vallejo critica video de Matthei contra Presidente Boric: “Los ataques personales reflejan ausencia de ideas”

La ministra instó a desarrollar una discusión electoral con altura, señalando que las descalificaciones dañan la institucionalidad democrática.

La ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, se refirió al último video de campaña de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en el que critica al Presidente Gabriel Boric.

En la cápsula, Matthei aparece rodeada de jóvenes que bailan al ritmo de una canción urbana que incluye una estrofa que dice: “Los chilenos de rodillas frente al crimen organizado, el país quebrado, pero hasta con casa propia, se va el niño descarado”, en clara alusión al Mandatario.

Consultada sobre este punto, Vallejo señaló que “las ofensas, los ataques personales reflejan la ausencia de ideas y propuestas”. Agregó que las descalificaciones hacia la institucionalidad presidencial “solo dan cuenta de la degradación del debate y de la pobreza de las ideas. Y no queremos eso para nuestro país”.

“Ejercer una jornada importante”

La ministra insistió en la necesidad de un debate con altura y respeto. “Estamos a punto de ejercer una jornada importante para el destino de nuestra patria y los chilenos y chilenas merecemos un debate con mayor altura”, dijo.

En ese sentido, enfatizó que todos los candidatos “aspiran a la presidencia de la República y yo creo que no quisieran tampoco recibir ese tipo de descalificaciones”.

Vallejo también hizo un llamado general a enfrentar el debate electoral “de la manera más respetuosa posible, con un nivel mayor, sin llegar a la descalificación ni afectar a la institucionalidad”.

