Camila Vallejo emplaza a la oposición por no cumplir la urgencia en proyecto de eutanasia en el Senado: “Los plazos no se están respetando”

La vocera de Gobierno acusó a los comités de impedir que la iniciativa sea puesta en tabla, pese a haber avanzado en la Comisión de Salud.

Martín Neut

Camila Vallejo

Camila Vallejo / Sebastian Beltran Gaete

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó a los comités de oposición del Senado por no respetar los plazos de la urgencia legislativa del proyecto de ley de eutanasia, impulsado por el Ejecutivo.

A través de una publicación en X, la secretaria de Estado aseguró que, pese a que la iniciativa avanzó en la Comisión de Salud y aprobó la idea de legislar, su discusión no ha sido incluida en tabla en la Cámara Alta.

Solicitamos al Congreso respetar la urgencia del proyecto de ley de Eutanasia. Quiero precisar que los plazos de esta urgencia no se están respetando porque los comités de oposición del Senado han rechazado que este se ponga en tabla”, señaló Vallejo.

El mensaje surge luego de que el Presidente Gabriel Boric rebajara el 9 de octubre la tramitación del proyecto desde discusión inmediata (6 días) a suma urgencia (15 días).

La ministra reiteró el llamado a avanzar en la iniciativa, afirmando que el objetivo es que “nuestros compatriotas en situaciones complejas de salud tengan el derecho a decidir, con mayor dignidad y acompañamiento”.

