Presidente Boric por caso “Muñeca Bielorrusa”: “Delitos de cuello y corbata tampoco serán tolerados en Chile”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este miércoles al avance de la investigación del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, que involucra presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial, enfatizando que “los delitos de cuello y corbata tampoco son tolerados en Chile”.

Sus declaraciones se dieron tras la promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, y luego de participar en una reunión de evaluación de la Operación Fortaleza 3, que dejó más de 2.400 detenidos a nivel nacional.

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

El Mandatario valoró el trabajo conjunto entre las policías, el Ministerio Público y Gendarmería, destacando que este tipo de operativos son una muestra del Estado actuando con eficacia y unidad para proteger a las familias.

En ese contexto, abordó el nuevo escándalo judicial: “Como hemos conocido durante esta jornada, hay avances significativos en el caso ‘Muñeca Bielorrusa’, que involucra un tráfico de influencias en un sector acotado del Poder Judicial. Los delitos de cuello y corbata tampoco serán tolerados en Chile”, afirmó.

El caso estalló luego de que Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, se entregara voluntariamente al OS-7 de Carabineros tras ser vinculado a la causa.

Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco Ampliar

La investigación, liderada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, apunta a posibles maniobras irregulares que habrían favorecido a la empresa Belaz Movitec SpA en un fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal, obligando a Codelco a pagar 20 millones de dólares.

El Presidente Boric subrayó que la lucha contra la delincuencia “no se combate con declaraciones para la galería ni con soluciones facilistas”, insistiendo en que el combate al crimen debe ser una política de Estado que incluya prevención, represión e inserción. “Seguiremos trabajando con toda nuestra fuerza hasta el último día de este gobierno para construir un país más seguro y justo”, concluyó.