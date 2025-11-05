Cuatro detenidos por descuartizamiento de dominicano en Pudahuel: habría sido citado con engaños a una casa en Quinta Normal

Durante este miércoles, se entregaron nuevos antecedentes sobre el brutal crimen del ciudadano dominicano asesinado y descuartizado en septiembre pasado en la región Metropolitana.

En concreto, la investigación estableció que fue asfixiado en una vivienda de la comuna de Quinta Normal y posteriormente sus restos fueron abandonados en dos maletas en el sector del Noviciado, en Pudahuel.

La víctima —que llevaba una década residiendo en Chile— formaba parte de una banda de narcotráfico integrada principalmente por ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el crimen habría sido motivado por una supuesta “quitada de drogas” de cerca de 500 kilos de marihuana y cocaína que nunca aparecieron.

El fiscal Milibor Bugueño detalló que l a organización planificó el homicidio con alevosía y ensañamiento , mientras que el prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos contra las Personas de la PDI, explicó que el grupo incluso compró las maletas el día previo a la muerte del dominicano.

“El domicilio en el cual se habrían generado estos hechos es en la comuna de Quinta Normal, como también la compra de las maletas por parte de esta organización criminal”, precisó Abate.

Los cuatro imputados quedaron en prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado y tráfico de drogas. Según la Fiscalía, la víctima fue citada bajo engaño a una vivienda en Quinta Normal, donde finalmente fue asesinada y mutilada.