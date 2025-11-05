Gendarme sería líder de red de narcotráfico: que se sabe del operativo que dejó 12 funcionarios de Gendarmería detenidos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gendarme sería líder de red de narcotráfico: que se sabe sel operativo que dejó 12 funcionarios de Gendarmería detenidos

Un operativo simultáneo en tres regiones del país dejó 19 personas detenidas, entre ellas 12 funcionarios de Gendarmería, en el marco de una investigación por tráfico de drogas, cohecho y asociación ilícita al interior de recintos penitenciarios.

El procedimiento, coordinado por la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Brigada Anticorrupción de la PDI, se desarrolló en Iquique, Alto Hospicio, Biobío y La Araucanía, tras un año de indagatorias que revelaron una compleja red criminal que operaba dentro de los penales.

Francisco Castillo Ampliar

Según la fiscal regional Trinidad Steinert, los gendarmes facilitaban la entrada y venta de droga a internos, e incluso entre sus propios colegas.

“Hoy se detuvieron a 19 personas, 12 de ellas gendarmes. Serán formalizadas por tráfico de drogas y cohecho, y en algunos casos se solicitará prisión preventiva”, explicó la persecutora, detallando que el control de detención fue solicitado para ampliarse hasta el lunes.

Durante los allanamientos se incautaron armas, municiones, drogas, vehículos, celulares y más de $13 millones de pesos, además de 7 mil euros. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, confirmó que uno de los funcionarios detenidos sería el líder de la organización.

“Estamos realizando una limpieza de los malos elementos que contaminan la doctrina institucional”, afirmó. Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó el trabajo conjunto entre la PDI, el Ministerio Público y Gendarmería.