Este martes, el grupo de Universidad Católica en la Copa Libertadores sufrió un resultado que cambia por completo el panorama.

Bajo una intensa lluvia en Guayaquil, Barcelona venció por 1-0 a Boca Juniors y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D, reavivando sus opciones y complicando al cuadro argentino.

El único gol del partido fue obra de Héctor Villalba a los 73’. Además, en los “xeneizes” fue expulsado Santiago Ascacíbar, mientras que Milton Céliz vio la roja en los locales, por lo que se perderá la visita a la UC en la próxima fecha.

¡¡GOL DE BARCELONA!! Tito Villalba definió de primera y le puso el broche de oro a una contra perfecta para marcar el 1-0 ante Boca.



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Este resultado abre dos escenarios para los cruzados: si ganan o empatan ante Cruzeiro, quedarán como líderes del grupo; si pierden, serán los brasileños quienes tomen ventaja.

Por otra parte, el triunfo de Barcelona deja la zona completamente abierta, ya que los ecuatorianos pasaron de estar al borde de la eliminación a ilusionarse con pelear por un lugar en los octavos de final en las jornadas restantes.