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VIDEO. Boca Juniors cae ante Barcelona por Libertadores y remece el panorama del grupo: cómo afecta a la UC

Los “xeneizes” sufrieron bajo la lluvia torrencial en Guayaquil y los ecuatorianos alteraron por completo el panorama del Grupo D.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / MARCOS PIN

Este martes, el grupo de Universidad Católica en la Copa Libertadores sufrió un resultado que cambia por completo el panorama.

Bajo una intensa lluvia en Guayaquil, Barcelona venció por 1-0 a Boca Juniors y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D, reavivando sus opciones y complicando al cuadro argentino.

El único gol del partido fue obra de Héctor Villalba a los 73’. Además, en los “xeneizes” fue expulsado Santiago Ascacíbar, mientras que Milton Céliz vio la roja en los locales, por lo que se perderá la visita a la UC en la próxima fecha.

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Este resultado abre dos escenarios para los cruzados: si ganan o empatan ante Cruzeiro, quedarán como líderes del grupo; si pierden, serán los brasileños quienes tomen ventaja.

Por otra parte, el triunfo de Barcelona deja la zona completamente abierta, ya que los ecuatorianos pasaron de estar al borde de la eliminación a ilusionarse con pelear por un lugar en los octavos de final en las jornadas restantes.

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