Unión Española no habilitará ingreso de hinchas visitantes para el duelo ante Colo Colo
Solo fanáticos del cuadro hispano ingresarán al Santa Laura en el partido de este sábado.
Para la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, uno de los partidos más atractivos será el de Unión Española ante Colo Colo.
El choque en el Santa Laura asoma como decisivo para ambos, con los hispanos necesitados de ganar para seguir luchando por no descender y el “Cacique” apuntando a obtener los tres puntos que les permitan disponer de opciones para jugar Copa Sudamericana en 2026.
Al respecto, según información de ADN Deportes, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana tomó la decisión de no permitir el ingreso de hinchas visitantes al recinto de Independencia.
Así las cosas, solo fanáticos de Unión Española podrán ingresar al Santa Laura para el choque agendado para este sábado 8 de noviembre, a las 15:00 horas.
