AUDIO. En Palestino celebran las nuevas luminarias del Municipal de La Cisterna: “Es una inversión que le hace bien al fútbol”

“El club está creciendo. Las buenas campañas que hemos hecho y las copas internacionales también han ayudado mucho”, dijo Bryan Carrasco, capitán de los “árabes”.

El triunfo de Palestino sobre Deportes Limache este jueves estuvo marcado por el estreno de las nuevas luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna, que por primera vez albergó un partido en horario nocturno. Bryan Carrasco, capitán de los “árabes”, valoró la inversión realizada por el club en la zona mixta.

“Fue un triunfo trabajado, a veces eso a la gente no le gusta, porque parece que el partido es de ida y vuelta. Lo bueno es que se dejaron los tres puntos, y qué mejor que ganar para inaugurar esta iluminación artificial”, comenzó diciendo.

Sobre si se acostumbraban a este nuevo horario, señaló: “Es raro, pero en la semana entrenamos dos veces con la luz para ver si encandilaba o no, sobre todo a los arqueros, para cortar los centros. La verdad es que nos gusta este horario, con la cancha rápida y de noche, para que la gente pueda venir”.

“El club está creciendo. Las buenas campañas que hemos hecho y las copas internacionales también han ayudado mucho. Es una ola de cosas positivas que el club ha sabido atesorar, y hoy hacen esta inversión que le hace muy bien al fútbol chileno”, continuó.

En esa misma línea, comentó: “Jugar a las tres de la tarde era complicado, se hacían los partidos lentos y a la gente no le gustaba venir por el calor. Ahora creo que, jugando de noche, va a venir más gente saliendo de sus trabajos”.

Además, dejó un mensaje para los campeones del torneo: “Quiero felicitar a Coquimbo, lo que hicieron fue anormal. Todos decíamos ‘ahora se caen’, y al final se mantuvieron firmes. Es un mérito para los jugadores y el cuerpo técnico, que están haciendo las cosas bien”, sentenció Carrasco.

