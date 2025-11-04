La alegría sigue inundando las calles y el puerto de Coquimbo ante el título logrado por el plantel “pirata” en el Campeonato Nacional 2025.

Al respecto, un histórico del club fue testigo en las tribunas del Francisco Sánchez Rumoroso: Mario “El Loco” Rodríguez, leyenda del elenco aurinegro, con el que estuvo entre 1983 y 1986, ganándose incluso citaciones a la selección chilena, con la cual logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

“Feliz. Mi viejo fue uno de los que hizo el cierre perimetral del estadio, ya no está, pero tengo a mi hijo trabajando con el primer equipo. Estaba en la caseta y te quedas sin palabras”, aseguró en diálogo con ADN Deportes, valorando la euforia en el puerto.

“Muchos critican que la gente se cuelga de esto, pero el fútbol es así, de resultado. Los de siempre son 8.000 personas y después se van pasando según el pasar de los partidos. Este logro lleva a tener la posibilidad de contar de mi historia”, dijo Mario Rodríguez, quien arrastra una historia de adicción a las drogas de la cual pudo rehabilitarse.

“No tengo vergüenza de contar mis cosas. Fui cuestionado y proscrito en Coquimbo, tuve que emigrar. Ensucié mi carrera futbolística, caí en la pasta base por 25 años. Me dio un infarto, quedé vivo y cambió mi vida. Llevo 11 años limpio. Soy cantante, trabajo en medios de comunicación, doy charlas también. Lo fundamental es reconocer que uno es un adicto, que la recuperación no es para todos. Cuando logras salir, tienes que estar preparado para contar tus vivencias. Es un trabajo constante”, aseguró el exportero, voz más que autorizada para evaluar y alabar lo hecho en Coquimbo Unido por Diego “Mono” Sánchez.

“Es genial. Yo estoy en el equipo histórico, pero me gustaría que lo pusieran a él también. De Mono a Loco. Ha sido contundente, me hace recordar cómo jugaba yo. Yo era más loco, una vez me bajé los pantalones en un clásico para mostrarle el trasero a los de La Serena, me acosté en un travesaño durante otro partido”, cerró el “Loco” Rodríguez en ADN Deportes.