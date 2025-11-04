Una veintena de dirigentes del Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana y la ex Concertación se congregaron en el restaurante Divertimento, en Providencia, para expresar su respaldo a la candidata presidencial Jeannette Jara.

La cita, que reunió a figuras como Carolina Tohá, Ana Lya Uriarte, Sergio Bitar, Guido Girardi y Francisco Vidal, fue leída como un gesto de cohesión del progresismo frente al apoyo que un grupo de exconcertacionistas manifestó días antes a Evelyn Matthei.

En su intervención, la exministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que la campaña de Jara representa un compromiso con los valores democráticos: “La democracia no es solo cumplir unas reglas, es respetar al adversario, creer que todos pueden aportar aunque piensen distinto”.

“La política nunca es fácil”

A la vez, advirtió que “no enfrentamos una derecha como siempre, sino una que apuesta por retroceder en las cosas más básicas”.

Por su parte, Jeannette Jara agradeció el respaldo y recalcó que su proyecto busca continuidad y amplitud dentro del progresismo: “La política nunca es fácil cuando uno quiere hacer cambios con paz y tranquilidad (...). Los chilenos van a contar con una coalición sólida, no con una secta de fanáticos, sino con partidos con historia y futuro”, afirmó.

El encuentro simbolizó un intento del oficialismo por cerrar filas y proyectar unidad de cara al ciclo electoral, en contraste con las divisiones recientes al interior de la centroizquierda.