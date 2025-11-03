Municipalidad de Maipú autoriza cierres de campaña de Jeannette Jara y Johannes Kaiser: “Creemos en el valor de la democracia y su diversidad”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó que el municipio aprobó las solicitudes para realizar los cierres de campaña de los candidatos presidenciales Jeannette Jara (PC) y Johannes Kaiser (PNL).

Ambas actividades contarán con apoyo logístico comunal, aunque sin aporte de recursos públicos.

“Las actividades cuentan con los permisos y coordinación, y tendrán toda la colaboración desde el municipio, pero sin involucrar ningún tipo de recurso público en su realización”, precisó el jefe comunal a través de X.

“Cuidar nuestra comuna”

Vodanovic enfatizó que la decisión responde a una visión de respeto y pluralismo político. “En Maipú creemos en el valor de la democracia y su diversidad, por lo que esperamos que ambos eventos puedan desarrollarse de la mejor manera posible”, afirmó.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener el orden durante las actividades: “Le pedimos a todos quienes asistan cuidar nuestra comuna y la tranquilidad de nuestros vecinos”.

Hasta ahora, no se han definido los lugares exactos donde se efectuarán los cierres de campaña.