;

Municipalidad de Maipú autoriza cierres de campaña de Jeannette Jara y Johannes Kaiser: “Creemos en el valor de la democracia y su diversidad”

El alcalde destacó que ambas actividades contarán con coordinación municipal, sin gasto fiscal, y apeló al respeto y la convivencia en la comuna.

Martín Neut

Jeannette Jara - Johannes Kaiser - Tomás Vodanovic

Jeannette Jara - Johannes Kaiser - Tomás Vodanovic

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó que el municipio aprobó las solicitudes para realizar los cierres de campaña de los candidatos presidenciales Jeannette Jara (PC) y Johannes Kaiser (PNL).

Ambas actividades contarán con apoyo logístico comunal, aunque sin aporte de recursos públicos.

Revisa también:

ADN

“Las actividades cuentan con los permisos y coordinación, y tendrán toda la colaboración desde el municipio, pero sin involucrar ningún tipo de recurso público en su realización”, precisó el jefe comunal a través de X.

“Cuidar nuestra comuna”

Vodanovic enfatizó que la decisión responde a una visión de respeto y pluralismo político. “En Maipú creemos en el valor de la democracia y su diversidad, por lo que esperamos que ambos eventos puedan desarrollarse de la mejor manera posible”, afirmó.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener el orden durante las actividades: “Le pedimos a todos quienes asistan cuidar nuestra comuna y la tranquilidad de nuestros vecinos”.

Hasta ahora, no se han definido los lugares exactos donde se efectuarán los cierres de campaña.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad