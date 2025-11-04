;

SML reitera que “no existen osamentas sin periciar” tras dichos de Matthei sobre DD.DD.

La candidata presidencial acusó en el debate presidencial de Archi que hay restos humanos a los que “no se les ha hecho el test de ADN”.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

05:30

El Servicio Médico Legal (SML) emitió un comunicado para reiterar que “no existen” en sus dependencias osamentas de víctimas de la dictadura que no hayan sido periciadas.

Este fin de semana, el organismo ya se había pronunciado tras los dichos del candidato presidencial Johannes Kaiser, quien calificó como “estafa” el trabajo realizado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.

ADN

Y durante esta jornada, en el debate presidencial de Archi, Evelyn Matthei se sumó a las críticas, y aseveró que el trabajo que se ha hecho es “pésimo”.

“No existen en sus dependencias osamentas sin periciar”

“No puedo creer que hoy haya cualquier cantidad de restos humanos, básicamente huesos, que no se les haya hecho el test de ADN. Eso es una vergüenza del Estado y de la actual administración”, añadió.

En un comunicado, el SML reiteró “respecto a su labor científico técnica en materia de identificación de víctimas de la dictadura, que no existen en sus dependencias osamentas sin periciar”.

ADN

Agencia UNO | Imagen referencial

“En 2022 la institución forense realizó un catastro de todas las osamentas que se encontraban bajo su custodia, para así poder ordenar y dar trazabilidad. Con ello se determinó la existencia de 500 protocolos de osamentas que fueron puestos a disposición del Ministerio Público por no corresponder a causas vinculadas a derechos humanos”, agregó.

También señaló que las 89 cajas trasladadas desde la Universidad de Chile al SML en 2019 para peritajes, “fueron periciadas en su totalidad y sus resultados fueron entregados a los ministros en visita de causas de derechos humanos”.

