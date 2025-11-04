;

VIDEO. Ministro de Justicia sobre cambio en penal Punta Peuco: “Ya no hay establecimientos especiales en Chile, se pone fin a una anomalía”

En conversación con La Prueba de ADN, Jaime Gajardo explicó que la medida ya fue publicada en el Diario Oficial. El recinto recibirá internos comunes desde 2026.

El ministro de Justicia de DD.HH., Jaime Gajardo, confirmó que el penal Punta Peuco dejó de ser un recinto exclusivo para condenados por violaciones a los derechos humanos y pasó a formar parte del sistema común bajo el nombre de Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil.

Ya no hay ningún establecimiento especial para quienes cometieron los crímenes más gravosos que tiene nuestra legislación nacional”, dijo el secretario de Estado en entrevista con La Prueba de ADN, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial.

Gajardo explicó que el cambio pone fin a una situación “anómala”, ya que Punta Peuco “solo permitía el ingreso a personas que habían cometido ciertos crímenes en un periodo histórico determinado”, algo que —según enfatizó— “no existe en ningún otro penal del país”.

El ministro agregó que Gendarmería realizará las segregaciones internas “en razón de aspectos técnicos, como peligrosidad o edad, tal como ocurre en cualquier otro establecimiento penal”.

Finalmente, señaló que el recinto ampliará su capacidad en 32 plazas durante los primeros meses de 2026 para recibir nuevos internos. “Se están haciendo obras para aumentar la capacidad, y esas plazas van a estar disponibles a comienzos del próximo año”, precisó Gajardo.

