Único imputado por “caso Descuartizado” en región de Coquimbo entrega insólito relato para explicar rastros de sangre en su casa

Este lunes comenzó en el Tribunal Oral de Coquimbo el juicio contra J.M.P.N. (46), conocido como “El Lenguado”.

El anterior es el único acusado por el homicidio calificado, robo e incendio en el llamado caso Descuartizado, crimen que conmocionó a la región durante 2023 tras el hallazgo de restos humanos en el litoral de la comuna puerto.

El fiscal adjunto del SAC, Eduardo Yáñez Muñoz, explicó que la Fiscalía inició la presentación de pruebas que incluyen fotografías, videos y peritajes de la PDI.

“Estamos solicitando la sentencia condenatoria del acusado por ambos hechos”, señaló, agregando que el desarrollo del juicio “irá avanzando día a día conforme al orden en que se incorporaron las pruebas en el auto de apertura”.

Durante su declaración, “El Lenguado” entregó una insólita explicación respecto a los rastros de sangre encontrados en su domicilio.

La explicación

Según dijo, se habría cortado un dedo con un serrucho mientras intentaba arreglar una puerta de madera y, en ese contexto, la víctima, Cristian Castillo Perines (26), también se habría herido en el brazo. De esa forma intentó justificar los restos hemáticos detectados por la policía.

Una comisario de la PDI, primera testigo de la jornada, presentó fotografías de los restos de la víctima y detalló que los huesos mostraban “cortes lisos y regulares”, lo que, según los peritajes, indicaría la participación de terceras personas en el crimen.

El juicio se extenderá durante nueve días, período en que se espera declaren peritos y testigos que respalden la acusación del Ministerio Público.