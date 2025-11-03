Tabilo y Jarry sufren duras caídas: así se ubicaron los tenistas chilenos tras la última actualización del ranking ATP / Agencia Getty

Este lunes 3 de noviembre se desarrolló la más reciente actualización del ranking ATP, con malas noticias para nuestros principales representantes.

Todo tomando en cuenta las bajas sufridas por Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry al no defender los puntos obtenidos el año pasado en el Masters 1000 de París-Bercy, torneo que ninguno jugó esta temporada.

En el caso del nacido en Toronto, dicha situación le significó caer 7 puestos, ubicándose en el puesto 89. Por lo mismo, ya haber superado la ronda inicial en el ATP 250 de Atenas le da margen para crecer.

Esta es la situación inversa que vive Nicolás Jarry, que sufrió la baja de 7 lugares para llegar al lugar 120, con su temporada 2025 ya cerrada, lo que complica aún más sus chances de jugar directo el cuadro principal del Abierto de Australia en 2026.

En tanto, Cristian Garin subió un puesto más, llegando al 104; mientras que Tomás Barrios pasó del lugar 117 al 122 del planeta. El top 5 de Chile lo completa Matías Soto, que subió cuatro posiciones para llegar al 275 del ranking ATP.

Las buenas noticias para nuestro país llegan desde más allá del top 700: Daniel Núñez subió 15 puestos y es el 791 del mundo; Benjamín Torrealba trepó 10 posiciones para llegar al 873; y Nicolás Bruna avanzó 19 lugares, avanzando al 1027 del planeta.

Todo en un ranking ATP que tuvo como gran novedad el regreso al número 1 del mundo de Jannik Sinner tras ganar el título de París-Bercy.