Se supo todo: filtran que Marcelo Salas tendría un nuevo romance con una recordada exchica reality

Todo parece indicar que el mundo de la farándula estaría ante el nacimiento de una nueva pareja. Esto, luego de que se revelara que Marcelo Salas estaría saliendo con una recordada exchica reality.

Fue Cecilia Gutiérrez, en su podcast Bombastic, quien reveló que el “Matador” estaría en un incipiente romance con nada más y nada menos que Mariana Alcalde , exparticipante de 1810.

“Él antes estaba con una chica, él no la asumía, le había organizado el cumpleaños, no sé qué... y como que la tenía medio a las sombras”, partió revelando la periodista.

Tras ello, la comunicadora señaló que “después, se dio a conocer el romance, él se enojó, pero siguieron saliendo. Bueno, ahora está con Mariana Alcalde”.

Luego de haber revelado la información sobre el exdelantero de Universidad de Chile, la comunicadora mencionó que al Matador no le gusta que revelen sus relaciones sentimentales.

La nueva pareja de Marcelo Salas

Cabe recordar que Mariana Alcalde se hizo conocida hace varios años atrás, cuando participó en el reality show 1810.

Poco tiempo después de haber salido del encierro del reality, Alcalde formó parte del elenco de programas como Intrusos y SQP.

No obstante, con el paso del tiempo, Alcalde se alejó de las pantallas e incursionó en el mundo del diseño, el vestuario y la moda.