Jannik Sinner se consagra campeón del Masters 1000 de París y le arrebata el N°1 del mundo a Carlos Alcaraz

El italiano se quedó con la corona en la capital francesa tras vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Bastián Lizama

El italiano Jannik Sinner recuperó este domingo el número uno del ranking ATP, luego de consagrarse campeón del Masters 1000 de París al vencer en sets corridos al canadiense Felix Auger-Aliassime (10º).

El tenista de 24 años, que venía de imponerse en semifinales frente al alemán Alexander Zverev (3°), derrotó al norteamericano por parciales de 6-4 y 7-6 (4), en un partido que se extendió por una hora y 52 minutos.

En el primer set, un solo quiebre le bastó a Sinner para tomar la ventaja. El segundo fue más parejo, con ambos jugadores manteniendo su servicio, aunque el italiano no cedió y terminó imponiéndose en el tie break por 7-4.

De esta manera, Jannik Sinner levantó su quinto título del año, el número 23 de su carrera y el quinto Masters 1000. Además de París, también ha celebrado en Canadá 2023, Miami 2024, Cincinnati 2024 y Shanghái 2024.

Pero eso no es todo. A partir de mañana, volverá a aparecer en el número uno del ranking ATP, que estaba en manos del español Carlos Alcaraz desde el US Open, hace ocho semanas.

