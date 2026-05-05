Consejo Fiscal Autónomo cuestiona duramente proyecto de Reconstrucción del Gobierno: advierte riesgos para la sostenibilidad fiscal

El Consejo Fiscal Autónomo lanzó una severa advertencia sobre el proyecto de ley de Reconstrucción impulsado por el Gobierno, asegurando que la iniciativa presenta riesgos fiscales relevantes y que sus proyecciones descansan en supuestos de crecimiento económico inciertos, que podrían no concretarse en la magnitud esperada.

Durante su exposición este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el organismo sostuvo que el proyecto genera déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando los efectos positivos proyectados sobre el crecimiento económico. Según el CFA, el problema central es que “los costos fiscales y las rebajas tributarias son inmediatos y seguros, mientras que los beneficios esperados dependen de ingresos futuros asociados a un mayor crecimiento, cuya materialización es incierta”.

“El proyecto compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento”, alertó el Consejo en su presentación.

El organismo explicó que, sin considerar los efectos de crecimiento económico proyectados por Hacienda, la iniciativa provoca un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB en régimen. Y aunque el Ejecutivo incorpora efectos de “segunda vuelta” para compensar parte de la caída en recaudación, el balance seguiría siendo deficitario durante varios años.

De hecho, el CFA advirtió que entre 2026 y 2031 el proyecto requerirá financiamiento adicional de “magnitud relevante”, no contemplado actualmente en la propuesta.

Nueve riesgos directos, y dos indirectos

Entre los riesgos directos identificados por el Consejo aparecen la rebaja del impuesto corporativo sin compensación suficiente, el alto costo del crédito tributario al empleo, posibles mayores costos de la exención de IVA a viviendas nuevas y la incertidumbre respecto a los ahorros proyectados por incentivos al retiro y control de licencias médicas.

También el CFA cuestionó el impacto fiscal del mecanismo de compensación a empresas por anulaciones de permisos ambientales y los efectos de nuevas fórmulas de regularización tributaria y repatriación de capitales.

A ello se suman dudas sobre las proyecciones económicas del Gobierno. El CFA señaló que existe incertidumbre tanto respecto al crecimiento que efectivamente generaría el proyecto como sobre cuánto de ese crecimiento terminaría traduciéndose en mayores ingresos fiscales.

Recomienda modificar el proyecto

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, expuso como recomendación hacer modificaciones al proyecto para avanzar “hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo”, además de incorporar nuevas medidas compensatorias y someter las proyecciones económicas a escenarios de sensibilidad y estrés.

Asimismo, llamó al Ejecutivo y al Congreso a alcanzar un acuerdo amplio que permita asegurar la sostenibilidad fiscal y evitar que la deuda pública supere niveles considerados prudentes.

“De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional”, advirtió finalmente el CFA.

Se conocen los nuevos tiempos de tramitación

Conforme se renovaron las urgencias por parte del Gobierno, la comisión de Hacienda escuchará invitados hasta el jueves al mediodía, para votar la idea de legislar. Posteriormente se abrirá plazo de indicaciones hasta el lunes de la próxima semana, para que el proyecto se vote en particular entre martes y miércoles.

Luego, la iniciativa deberá ser votada en las comisiones de Medioambiente y Trabajo, antes de pasar a la Sala de la Cámara de Diptuadas y Diputados