Tabilo vs Djokovic capítulo 3: “Jano” enfrentará a “Nole” tras superar una dura batalla en el ATP de Atenas

El tenista nacional y el astro serbio se medirán por tercera vez en el circuito ATP. Por ahora, el chileno está invicto ante el exnúmero uno del mundo.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Clive Brunskill

Este domingo, Alejandro Tabilo (82°) se estrenó con un triunfo en el ATP 250 de Atenas, derrotando al australiano Adam Walton (83°) en la primera ronda del certamen griego.

En una dura batalla que duró 3 horas, el tenista nacional se impuso ante el jugador oceánico por tres sets de 7-6 (7), 6-7 (6) y 7-5.

De esta manera, el “Jano” avanzó a la segunda ronda y se convirtió en rival de Novak Djokovic (5°), quien quedó libre en la primera ronda por ser cabeza de serie del torneo.

Tabilo buscará mantener su invicto ante Djokovic

Tabilo y Djokovic se han enfrentado dos veces en el circuito ATP: chocaron en el Masters 1.000 de Roma en 2024 y en el Masters 1.000 de Montecarlo en abril de este año. El chileno ganó ambos partidos en sets corridos.

Así las cosas, el tenista nacional buscará mantener su invicto sobre el astro serbio, cuando se vuelvan a ver las caras el próximo martes o miércoles, por la segunda ronda del ATP de Atenas.

