Candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile fustigan el manejo de Azul Azul y la situación legal de Clark: “Hay que revisar el contrato” / Universidad de Chile / Agencia Uno

Se viven días de tensión en la Universidad de Chile considerando que están en plena disputa las candidaturas para suceder a Rosa Devés en la rectoría de la casa de estudios.

Sin embargo, uno de los temas que ha generado inquietud en torno a las postulaciones es la relación con el club de fútbol, en la palestra en las últimas horas por la investigación contra su expresidente, Michael Clark.

Pablo Ruiz Tagle, Alejandra Mizala, Sergio Lavandero y Francisco Martínez coincideieron en torno a la necesidad de revisar el contrato de concesión con Azul Azul y criticaron la falta de control para proteger los símbolos y el prestigio del club.

Tras un debate en la Universidad de Chile, los cuatro candidatos conversaron con ADN Deportes y acá te dejamos sus principales conclusiones.

Pablo Ruiz Tagle

“Si salgo electo, voy a tomar acciones enérgicas. Eso es lo que corresponde. Invito a la universidad debe hacerse parte en el proceso penal que se está iniciando”, partió diciendo, cuestionando también si se ha cumplido a cabalidad el contrato de concesión.

“Hay que ver si Clark cumplió con el compromiso de pagar parte de sus utilidades a la universidad. No quiero pensar mal, pero como abogado tenemos que ser cuidadosos en la defensa de los intereses (...) Hay que estudiar bien el contrato, la Universidad de Chile siempre actúa en función del derecho”, recalcó, junto con apuntar a la complicación que hay respecto a cómo el expresidente se convirtió en accionista mayoritario.

“Hay una investigación de con qué dineros consiguió esas acciones. Es un problema muy serio que hay que enfrentar con un liderazgo serio y con carácter. Quizá pudo haber un liderazgo más claro, pero ¿qué otra institución actuó de esta manera al pedir la renuncia de Clark? Ni el Ministerio Público, con todos los antecedentes“, concluyó el integrante de la Facultad de Derecho

Alejandra Mizala

“Hay que cuidar los valores y símbolos de la universidad, eso está en nuestro ADN. Hay que revisar el convenio con Azul Azul, estas situaciones son algo muy complejo para la universidad. Es momento para revisarlo porque hay evidencia clarísima de que no se está cumpliendo el convenio”, recalcó otra de las postulantes a liderar la casa de Bello, remarcando también la necesidad de mayor influencia de la casa de estudios en el club.

“Nos interesa tener más participación en el directorio. Los dos directores que tenemos ponen los temas, pero no tenemos poder para hacer cambios y eso es algo también a revisar”, dijo, cuestionando el rol de Michael Clark.

“Sabemos que Clark todavía está tomando decisiones. Sigue siendo el máximo accionista”, dijo quien es parte de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Sergio Lavandero

“Este tema lo venimos tratando hace mucho tiempo, cómo compatibilizar los valores de la universidad. Fue una muy mala negociación, muy asimétrica al tener dos representantes de 15 directores. Todos los días nos sorprendemos con algo. Es doloroso como el nombre del club se ve manchado con estas acciones”, recalcó quien es parte del Senado Universitario, puntualizando también otros cuestionamientos más allá de los líos legales de Clark.

“Tenemos dudas sobre quienes son los controladores y que el club promocione una casa de apuestas no va acorde con lo que esperamos, el tema de las asicciones es tremendo. La imagen de la universidad está en riesgo”, comentó el Premio Nacional de Ciencias 2022.

Francisco Martínez

“Nos pone en la disyuntiva de cómo recuperar a la universidad como club para el país. La U es de todos. No podemos estar en esta situación, es increíble que estemos discutiendo la legalidad de los actos que se han realizado. Esperamos que ahora la Universidad de Chile se sienta propositiva y constructiva con las nuevas autoridades”, comentó otro candidato a liderar la Universidad de Chile, poniendo el foco en el cambio al contrato de concesión.

“Lo pirmero es contar con un compromiso claro de cómo se hacen las cosas en forma legal, decente y abierta. Podemos sentarnos a revisar el contrato, si para hacer valer nuestra posición debemos aumentar la cantidad de directores, lo vamos a pedir”, enfatizo, criticando también a Michael Clark.

“Utilizó el club de una manera que no debería haberlo hecho, debería disculparse. Ha trasgredido límites que no son propios de un club deportivo“, cerró el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.