Chile ya tiene rivales para la disputa de las Finales de la Copa Davis y la Billie Jean King Junior en Santiago
Los elencos nacionales debutarán este lunes en los torneos planetarios por países del tenis.
Este domingo se desarrolló el sorteo de los grupos que animarán la disputa de las Finales de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup Juniors, los torneos por países que reúnen a los mejores jugadores de hasta 16 años.
Al respecto, en cuanto al cuadro masculino, Estados Unidos, Japón, República Checa y Francia fueron los cabezas de serie.
Revisa también:
Chile quedó emparejado en el grupo D, junto a los galos, Corea del Sur y China. “El sorteo estuvo bueno. Estamos en un Mundial y cualquier equipo es duro. Hay que enfrentarlo bien, estar preparados y enfocados al cien por ciento. Que los chicos tengan buena actitud y hagan lo mejor posible. Contento y listos para empezar la competencia", recalcó al respecto el capitán nacional, Guillermo Hormazábal.
En cuanto a la Billie Jean King Cup, Estados Unidos, República Checa, Francia y Rumania fueron las cabeza de serie del sorteo, donde las nacionales quedaron en el grupo B, junto a las checas, China Taipei y Marruecos.
“Sabemos que aquí están las mayores potencias del mundo, así que cualquier partido será duro. Nos toca China, una potencia mundial, y República Checa, con grandes jugadoras. Fue un sorteo normal, todos los grupos son difíciles. Lo importante es que las chicas mantengan su nivel y den todo en la cancha", reconoció la capitana de las chilenas, Paulina Sepúlveda.
La acción comenzará para Chile este lunes 3 de noviembre, desde las 10:30 horas, en el Estadio Nacional, con cada serie que incluye dos singles y un doble: los varones se estrenarán con Francia y las damas harán lo propio ante China Taipei.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.