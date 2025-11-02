Chile ya tiene rivales para la disputa de las Finales de la Copa Davis y la Billie Jean King Junior en Santiago / Instagram @federaciondetenis

Este domingo se desarrolló el sorteo de los grupos que animarán la disputa de las Finales de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup Juniors, los torneos por países que reúnen a los mejores jugadores de hasta 16 años.

Al respecto, en cuanto al cuadro masculino, Estados Unidos, Japón, República Checa y Francia fueron los cabezas de serie.

Chile quedó emparejado en el grupo D, junto a los galos, Corea del Sur y China. “El sorteo estuvo bueno. Estamos en un Mundial y cualquier equipo es duro. Hay que enfrentarlo bien, estar preparados y enfocados al cien por ciento. Que los chicos tengan buena actitud y hagan lo mejor posible. Contento y listos para empezar la competencia", recalcó al respecto el capitán nacional, Guillermo Hormazábal.

En cuanto a la Billie Jean King Cup, Estados Unidos, República Checa, Francia y Rumania fueron las cabeza de serie del sorteo, donde las nacionales quedaron en el grupo B, junto a las checas, China Taipei y Marruecos.

“Sabemos que aquí están las mayores potencias del mundo, así que cualquier partido será duro. Nos toca China, una potencia mundial, y República Checa, con grandes jugadoras. Fue un sorteo normal, todos los grupos son difíciles. Lo importante es que las chicas mantengan su nivel y den todo en la cancha", reconoció la capitana de las chilenas, Paulina Sepúlveda.

La acción comenzará para Chile este lunes 3 de noviembre, desde las 10:30 horas, en el Estadio Nacional, con cada serie que incluye dos singles y un doble: los varones se estrenarán con Francia y las damas harán lo propio ante China Taipei.