“Abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes de chilenos; me insultaban enviando recetas, en dos días recibí 400 mil”

El tenista belga Zizou Bergs recordó el polémico episodio donde agredió a Cristian Garin cuando se enfrentaron por Copa Davis en febrero de este año.

En aquel partido, el europeo chocó al chileno cuando ambos se dirigían al banquillo: con la parte de su hombro, Bergs golpeó el rostro de Garin, quien cayó al piso y luego no siguió jugando, lo que significó el triunfo de su rival.

FEO CHOQUE ENTRE BERGS Y GARÍN 💥



🤕 El belga corrió en la celebración de su punto e impactó con Cristian Garín, quien cayó al piso y se golpeó en la zona del ojo.



😡 La banca chilena estalló tras la acción de Zizou por la #CopaDavisEnDSPORTS. pic.twitter.com/00E8rQ9bLB — DSPORTS (@DSports) February 2, 2025

Después de 9 meses de aquel enfrentamiento, en el cual Chile perdió la llave ante Bélgica, el belga habló sobre lo ocurrido y relató los hechos desde su punto de vista.

“El estadio estaba en éxtasis. Me dejé llevar. Me dirijo de forma imprudente al banquillo, mi oponente pasa y lo toco. Él se tumba y entonces no quiere seguir jugando, dice que no se siente bien y se va de la cancha. La victoria es mía y Bélgica gana el enfrentamiento para clasificarse a octavos de final”, señaló Zizou Bergs en diálogo con “De Afspraak - VTR Max”.

Además, el tenista de 26 años se refirió a los mensajes que recibió tras el incidente. “Posterior al partido, abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes en mis redes sociales, provenientes de chilenos. Lo realmente extraño es que me insultaron enviando recetes: ‘¿Cómo se hace el chile con carne? ¿Cómo se hacen las empanadas?’, en dos días recibí 400 mil”, comentó.

“Me sentí abrumado e inseguro, porque viajo por todo el mundo. Tenía que ir a jugar a Miami, allí hay muchos sudamericanos y también chilenos, sentí mucho miedo”, aseguró el belga.

Por último, Bergs explicó por qué esperó tantos meses para referirse al incidente que tuvo con Garin. “Mi estrategia fue no hablar del tema por mucho tiempo, dejar que se olvidara”, concluyó.