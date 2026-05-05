“The Impossible Dream”: el controversial anuncio donde Estados Unidos se consagra campeón del Mundial 2026 ante Brasil

Cada vez falta menos para que comience la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y poco a poco se ha ido generando un ambiente de expectativa que busca replicar las emociones de ediciones pasadas.

En este contexto, recientemente se publicó un video publicitario bastante llamativo en Estados Unidos, uno de los organizadores y que mantienen la ilusión de consagrarse campeones.

La pieza audiovisual lleva las ambiciones estadounidenses al siguiente nivel, mostrando a su selección levantando la copa del mundo.

Además, dentro de los aspectos más relevantes es que el Team USA se impone ante la Selección de fútbol de Brasil con un gol olímpico de Christian Pulisic al último minuto.

Sin escatimar en espectacularidad, la ficción muestra al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino logrando una hazaña sin precedentes al derrotar 3-2 a los pentacampeones.

El agónico y asombroso gol de Pulisic desata la locura colectiva y se muestra a los ciudadanos estadounidenses festejando a lo largo y ancho del país.

Para reforzar el impacto mediático, la producción contó con la participación de íconos del deporte: el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic y referente de la NFL, Tom Brady.

De esta manera, Estados Unidos quiere sembrar el entusiasmo entre su gente por vivir las emociones que puede ofrecerles el 'soccer‘, aunque probablemente con una ilusión desmedida.

La dura respuesta del público

Pese a la alta factura técnica del anuncio, la reacción en las plataformas digitales distó mucho de la euforia que se busca transmitir.

Para gran parte de la audiencia, la brecha entre la realidad competitiva y la fantasía publicitaria resultó excesiva, generando una oleada de críticas y escepticismo.

Entre los comentarios más punzantes rescatados de las redes sociales, los usuarios no ocultaron su incredulidad: “Esto ni siquiera puede pasar en mis sueños febriles más locos”.

Asimismo, los más críticos pusieron en duda la actualidad deportiva de ambos finalistas ficticios al preguntarse: “EE. UU. y Brasil (en su estado actual) no llegarán a la final del Mundial. ¿Quién se inventa estas ideas?”.

También hay quienes apuntaron directamente al uso excesivo de la inteligencia artificial, apostando por la fantasía y dejando de lado aquellos anuncios de antaño que ofrecían otro tipo de narrativos.

Con el debut del torneo a la vuelta de la esquina, queda claro que Estados Unidos no solo quiere organizar el evento más grande de la historia, sino que busca instalar la narrativa de que son capaces de competir contra las potencias históricas.