Condenan a 24 años de cárcel a dos integrantes de la Weichan Auka Mapu: mantenían arsenal de guerra en sector rural de Tirúa

La Fiscalía de Cañete acreditó que los condenados tenían granadas, armas largas y más de 500 municiones, además de una camioneta robada con patente adulterada.

Martín Neut

Nicolás Medina

Weichan Auka Mapu

Weichan Auka Mapu

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a Miguel Llanquileo Cona y Eric Montoya Montoya, integrantes de la Weichan Auka Mapu (WAM), a 24 años de presidio efectivo por infracción a la Ley de Control de Armas y por receptación.

Ambos fueron detenidos el 16 de diciembre de 2023 en el sector El Malo de Tirúa, donde Carabineros incautó dos granadas, una subametralladora, una carabina y cerca de 500 municiones, además de una camioneta robada con patente adulterada.

El operativo se realizó tras una orden judicial gestionada por la Fiscalía de Cañete, luego de detectar el vehículo con encargo vigente.

Se encontró armamento bélico

“Se gestionó la respectiva orden de entrada y registro, lo que permitió finalmente la irrupción del personal especializado de Carabineros acompañado de personal de control de orden público”, explicó el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos.

“En el inmueble se detuvo a dos imputados y se halló una importante cantidad de armamento, munición y otros elementos de uso bélico”, agregó.

Durante el allanamiento también se incautaron lienzos alusivos a la WAM, organización vinculada a hechos de violencia en la Macrozona Sur. La Fiscalía destacó que el material bélico estaba operativo y apto para su uso.

