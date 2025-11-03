;

Jara cuestiona el Presupuesto 2026 en Vivienda: “No estoy para nada de acuerdo con las reducciones”

“Es un tema de gestión que el Ministerio de Vivienda hubiera visto oportunamente”, dijo la candidata del oficialismo.

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, arremetió contra la asignación de Vivienda en el Presupuesto 2026. Aunque la partida crece 13%, criticó que buena parte de esos recursos se destine al pago de deudas del Plan de Emergencia Habitacional, en lugar de mantener el ritmo de subsidios, especialmente en los programas DS-40 y DS-19.

“Me parece muy delicado, porque el país tiene una grave crisis de vivienda”, afirmó. “La crisis no se acaba con este Gobierno y, cuando asuma como Presidenta, quiero que esa crisis siga reduciéndose y no ampliándose”, añadió, rechazando “para nada” los recortes en subsidios y el “traspaso de cuentas de un año para otro”.

Jara atribuyó el problema a gestión ministerial: “Es un tema de gestión que el Ministerio de Vivienda hubiera visto oportunamente”, reprochó, en alusión a las deudas que ahora absorbería el erario 2026.

La abanderada también pidió reponer la “glosa de libre disposición” para la próxima administración. “La voy a ocupar para acelerar el proceso de reconstrucción en Viña”, sostuvo, instando al oficialismo a corregir el diseño antes del despacho definitivo del Presupuesto.

Con sus declaraciones, Jara busca marcar un contraste programático: proteger la continuidad de subsidios habitacionales y preservar recursos flexibles para emergencias, en un contexto de déficit de viviendas que —recalcó— “exige priorizar soluciones directas para las familias”.

