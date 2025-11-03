Johannes Kaiser estalla contra reconocidos conductores de TV chilenos: “O son periodistas o activistas, pero sincérense” / Pablo Ovalle Isasmendi

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lanzó duras acusaciones contra los periodistas Matías del Río e Iván Valenzuela, a quienes responsabilizó de “instalar un relato falso” sobre sus recientes declaraciones respecto a Bolivia.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el diputado desmintió tajantemente haber propuesto una guerra con el país vecino, calificando las versiones difundidas en medios como “fake news”.

Getty Images / Oscar Guerra Ampliar

“Jamás he hablado de guerra ni de conflicto armado. Lo que sí he dicho —y lo mantengo— es que si Bolivia continúa con una actitud hostil y sin cooperación, Chile tiene todo el derecho de cerrar temporalmente sus fronteras”, afirmó.

El candidato acusó directamente a los comunicadores, señalando que tergiversaron sus palabras con “mala intención”. “Cuando hay periodistas tan mala leche, y lo voy a decir así porque es eso, es querer crear un relato. Señor Matías, señor Valenzuela, ustedes quieren crear un relato en torno a mi persona. Eso es inaceptable”, expresó en su mensaje, agregando que los comunicadores “deberían sincerarse” sobre su rol.

Kaiser insistió en que su postura busca “defender la dignidad nacional” y no promover un enfrentamiento armado. “Si nos tratan mal, no los vamos a tratar bien. Nos quedamos de nuestro lado de la frontera, ellos del suyo, punto”, enfatizó, en una transmisión que rápidamente generó amplio debate en redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los periodistas mencionados ha respondido públicamente a las declaraciones del candidato, quien continúa en campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2025 con un discurso centrado en seguridad, soberanía y control fronterizo.

“O son periodistas o son activistas, pero sincérense”, remató Kaiser, marcando un nuevo capítulo de tensión entre el aspirante presidencial y figuras del periodismo nacional.