;

VIDEO. Johannes Kaiser estalla contra reconocidos conductores de TV chilenos: “O son periodistas o activistas, pero sincérense”

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el candidato presidencial nacional libertario desmintió tajantemente haber propuesto una guerra con Bolivia, calificando las versiones difundidas en medios como “fake news”.

Nelson Quiroz

Johannes Kaiser estalla contra reconocidos conductores de TV chilenos: “O son periodistas o activistas, pero sincérense”

Johannes Kaiser estalla contra reconocidos conductores de TV chilenos: “O son periodistas o activistas, pero sincérense” / Pablo Ovalle Isasmendi

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lanzó duras acusaciones contra los periodistas Matías del Río e Iván Valenzuela, a quienes responsabilizó de “instalar un relato falso” sobre sus recientes declaraciones respecto a Bolivia.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el diputado desmintió tajantemente haber propuesto una guerra con el país vecino, calificando las versiones difundidas en medios como “fake news”.

ADN

Getty Images / Oscar Guerra

“Jamás he hablado de guerra ni de conflicto armado. Lo que sí he dicho —y lo mantengo— es que si Bolivia continúa con una actitud hostil y sin cooperación, Chile tiene todo el derecho de cerrar temporalmente sus fronteras”, afirmó.

Revisa también

ADN

El candidato acusó directamente a los comunicadores, señalando que tergiversaron sus palabras con “mala intención”. “Cuando hay periodistas tan mala leche, y lo voy a decir así porque es eso, es querer crear un relato. Señor Matías, señor Valenzuela, ustedes quieren crear un relato en torno a mi persona. Eso es inaceptable”, expresó en su mensaje, agregando que los comunicadores “deberían sincerarse” sobre su rol.

Kaiser insistió en que su postura busca “defender la dignidad nacional” y no promover un enfrentamiento armado. “Si nos tratan mal, no los vamos a tratar bien. Nos quedamos de nuestro lado de la frontera, ellos del suyo, punto”, enfatizó, en una transmisión que rápidamente generó amplio debate en redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los periodistas mencionados ha respondido públicamente a las declaraciones del candidato, quien continúa en campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2025 con un discurso centrado en seguridad, soberanía y control fronterizo.

“O son periodistas o son activistas, pero sincérense”, remató Kaiser, marcando un nuevo capítulo de tensión entre el aspirante presidencial y figuras del periodismo nacional.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad