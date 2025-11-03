;

Marco Enríquez-Ominami valoró el fin de Punta Peuco y apunta a un trato “penal más severo” contra aquellos que “no pidan perdón”

Asimismo, el candidato presidencial enfatizó en una mejora a nivel general del tema carcelario en Chile.

En un giro histórico, el Presidente Gabriel Boric oficializó el fin de Punta Peuco como un penal exclusivo para condenados por violaciones a los derechos humanos, anunciando que la prisión será convertida en un establecimiento común. La decisión ha generado diversas reacciones en el espectro político chileno.

Marco Enríquez-Ominami (MEO), candidato presidencial, expresó su apoyo a la medida, pero no dejó pasar la oportunidad para destacar que el fin de los privilegios penitenciarios en Punta Peuco no debe ser el único foco del debate en materia carcelaria.

Según MEO, “los reclusos, mientras no compartan buena parte de la información que siguen teniendo y no pidan perdón, merecen un trato penal más severo”. Este llamado va dirigido a quienes permanecen sin asumir la verdad sobre los crímenes cometidos en la dictadura.

Asimismo, fue crítico respecto al estado general del sistema penitenciario chileno, insistiendo en que “no se trata simplemente de eliminar los privilegios de Punta Peuco, sino de elevar el estándar hacia cárceles que verdaderamente rehabiliten”.

Enfatizó que las condiciones en las cárceles comunes no favorecen la reinserción social, por lo cual aboga por “un plan nacional de cárceles que rehabilite”. Para él, la prioridad debe estar en proporcionar espacios dignos que permitan cambiar la realidad de quienes cometen delitos, no en la simple aplicación de castigos severos sin perspectivas de cambio.

El presidenciable también diferenció su propuesta de la de otros candidatos, señalando que muchos de ellos promueven “torturar al ser humano que cometió un delito”, mientras que su enfoque apuesta por una visión de cumplimiento de penas centrada en la recuperación y rehabilitación. “Queremos cárceles dignas que no conviertan a los presos en meros objetos olvidados”, afirmó.

Por otro lado, José Antonio Kast, también contendor por La Moneda, cuestionó la decisión del gobierno, señalando que la medida podría aumentar la presencia de delincuentes en prisiones comunes y que el mandatario estaría más preocupado por su legado que por la gestión efectiva del país.

La transformación de Punta Peuco y las distintas posturas políticas reflejan la complejidad del debate carcelario en Chile, donde la memoria histórica, la justicia y la reinserción ocupan lugares desafiantes dentro del proceso electoral.

