Kast y anuncio sobre Punta Peuco: “Lo que haga el Presidente Boric en los meses que quedan nos tiene sin cuidado”

“El Presidente claramente no está gobernando, sino que está tratando de mantener algo de legado”, afirmó el candidato republicano.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, reaccionó al anuncio del Presidente de la República, Gabriel Boric, respecto al penal Punta Peuco.

Esto porque el Mandatario informó que la Contraloría ya había tomado razón del decreto que transforma el recinto en un penal común, cumpliendo así el compromiso asumido en su última Cuenta Pública.

Al respecto, Kast señaló que “el Presidente va de salida, y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

El Presidente abusó de la cadena nacional y se dirigió a un solo candidato en acto de corrupción y cobardía, porque nosotros no tenemos una oportunidad en la cadena nacional para aclararle los puntos al gobierno. El Presidente usó su poder para sacar aquellos que no le hicieron caso en las listas parlamentarias, una especie de berrinche presidencial”, detalló.

En esa línea, el candidato dijo que el Presidente Boric “nos tiene acostumbrado al ocultamiento, ocultó al señor Monsalve, le prestó La Moneda para despedirse. Ese es nuestro Presidente, por lo que, lo que haga o diga el Presidente en estos meses que le quedan a cargo, porque claramente no va a gobernar y prefiere transformar La Moneda en la sucursal de campaña de Jara, nos tiene sin cuidado”.

Finalmente, el líder republicano aseveró que “nuestra guerra es contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la inmigración ilegal. Ya el Presidente claramente no está gobernando, sino que está tratando de mantener algo de legado”.

