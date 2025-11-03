;

Ximena Ossandón y descuelgue de Desbordes en favor de candidato republicano: “Uno esperaría coherencia”

La parlamentaria, que busca la reelección, expresó su sorpresa por la decisión del alcalde de Santiago. “No la entiendo y me resulta confusa”, afirmó.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Una verdadera crisis interna vive Renovación Nacional (RN), luego de que el alcalde de Santiago y expresidente de la colectividad, Mario Desbordes, se desmarcara del partido y apoyara oficialmente al candidato republicano Álvaro Carter, en desmedro de Ximena Ossandón.

El jefe comunal afirmó que no era nada personal contra Ossandón, y que Matthei sigue siendo su candidata, pero argumentó en conversación con Radio ADN que su decisión se dio porque el partido decidió apoyar a Paola Romero (candidata IND-RN), a quien calificó como “una persona de izquierda”.

“Ellos (RN) van a tener que responder. Ahora estamos concentrados en ganar la parlamentaria y que le vaya bien a Evelyn. Después tendremos que discutir por qué se tomó esa decisión de llevar a una persona que tiene una trayectoria abiertamente y públicamente de izquierda”, aseguró Desbordes.

“Uno esperaría coherencia”

Sobre esto se refirió la principal afectada de la pugna entre Desbordes y la directiva de RN, Ximena Ossandón, quien en diálogo con EMOL afirmó que “me sorprende la decisión de Mario Desbordes de apoyar a un candidato del Partido Republicano, fuera de nuestro pacto”.

Cuando uno ha sido presidente de Renovación Nacional y que ha recibido el respaldo del partido en momentos claves, uno esperaría coherencia”, agregó.

“Personalmente, lo apoyé en su primaria y estuve dispuesta a ser parte de la mesa de RN cuando él la quería presidir, por lo que no entiendo su decisión y me resulta confusa”, cerró.

