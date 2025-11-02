;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 2 de noviembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla cuatro juegos del Campeonato Nacional 2025 y otros tres de la Primera B.

Carlos Madariaga

Hoy, domingo 2 de noviembre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Cuatro de estos encuentros darán continuidad la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 y otros tres cerrarán la jornada 30 y final de la Primera B.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 2 de noviembre arrancará a las 12:30 horas, en Talcahuano, donde Huachipato recibirá a la Universidad de Chile. El encuentro tendrá el arbitraje de Claudio Díaz y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Luego, desde las 17:30 horas, habrá dos choques en simultáneo, ambos con cobertura de ADN Deportes. Uno de ellos será en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido recibirá a Unión La Calera buscando el triunfo que les dé el título, juego que tendrá a Franco Jiménez y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro se desarrollará en el Claro Arena, donde Universidad Católica enfrentará a O’Higgins. Héctor Jona será el árbitro del juego, que tendrá transmisión de TNT Sports.

El cierre de actividad se dará a las 20:30 horas, cuando Everton y Unión Española disputen en Sausalito una verdadera final por evitar el descenso. El juez del encuentro será José Cabero que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Primera B

Habrá tres juegos en paralelo, a partir de las 15:00 horas, para zanjar los últimos lugares de la liguilla y el descenso. Uno será en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta jugará con Deportes Santa Cruz, con arbitraje de Cristian Garay y transmisión de TNT Sports.

En tanto, en el Municipal de La Pintana, Santiago Morning chocará con San Luis. Matías Assadi será el juez del choque, que será transmisión de la plataforma HBO Max.

El otro partido se desarrollará en el Municipal de Molina, lugar en que Curicó Unido recibirá a Cobreloa, con arbitraje de Miguel Araos y transmisión de TNT Sports Premium.

